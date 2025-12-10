Pokrenut postupak promjene imena najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj. Evo kako će se zvati...

Najveće umjetno jezero u Hrvatskoj moglo bit dobiti novo ime. Grad Prelog pokrenuo je postupak promjene imena jezera uz Hidroelektranu Dubrava sagrađenoj 1989. godine na rijeci Dravi u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Na Gradskom vijeću izglasana je odluka kojom se dosadašnje geografsko ime Akumulacija Dubrava mijenja u - Priločko jezero. Za povedbu te odluke treba još pribaviti pozitivno mišljenja Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena. U obrazloženju se navodi da se na obali jezera nalaze grad Prelog, općine Sveti Đurđ i Veliki Bukovec te naselja Cirkovljan, Donji Mihaljevec, Dubovica, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Oporovec, Otok, Struga. Rijeka Drava ulijeva se u jezero kraj Preloga, dok se brana HE Dubrava nalazi pokraj općine Svete Marije.

Dubravsko jezero najveće je od četiri umjetnih jezera sagrađenih na Dravi, uz Ptujsko, Ormoško i Varaždinsko jezero. Dubravskim, Ormoškim i Varaždinskim jezerom i njihovim hidroelektranama upravlja HEP. S površinom od 17,1 četvornih kilometara to je jezero najveće umjetno i drugo najveće općenito u Hrvatskoj. - Ime Akumulacija Dubrava ostalo je tijekom izgradnje Hidroelektrane Donja Dubrava, iako taj naziv nije vezan uz naziv katastarske općine Donja Dubrava, odnosno čak je i različiti u odnosu na naziv naselja. Naime, naselje, odnosno Općina Donja Dubrava, ima ime Donja Dubrava, a ne Dubrava kako je netko nekad imenovao jezero. Samo jezero uopće nije prostorno povezano s katastarskom općinom Donja Dubrava i nema nikakvog opravdanja da se zadrži navedeni naziv. Jezero se prostire na različitim katastarskim općina, a čestice koje su uključene vode se pod različitim nazivima – obrazlaže gradonačelnik Ljubomir Kolarek (HDZ).

Najvećim dijelom jezero se nalazi na području Međimurske županije, oko 967 hektara, a od toga je na području Grada Preloga oko 849 hektara, nabraja Kolarek argumente. - Radi se o ukupno najvećoj površini u obuhvatu jezera te je prostorno u administrativnoj nadležnosti Grada Preloga iz čega proizlazi i pravni interes za predlaganje imenovanja naziva – napominje. Jezero u svakodnevnom životu kao rekreacijsko, turističko i krajobrazno područje koriste najviše stanovnici Grada Preloga koji održava i razvija infrastrukturu uz jezero, poput šetnica, pristaništa, ugostiteljskih sadržaja i raznih manifestacije, što dodatno, kaže, "učvršćuje stvarnu upravljačku ulogu u korištenju i identitetu prostora", pa odluka o promjeni imena "odražava stvarni društveni i gospodarski značaj jezera za lokalnu zajednicu".

Ime Priločko jezero dolazi od nekadašnjeg naziva Preloga (Prilok). - Prilikom imenovanja naziva jezera zatraženo je mišljenje uvaženog, a nažalost sada pokojnog geografa prof. dr. Dragutina Feletara koji je predložio ime Priločko jezero – obrazložio je gradonačelnik. U općinama uz jezero nisu oduševljeni idejom o promjeni imena, pa neki načelnici najavljuju da će se žaliti, a ako treba i podići tužbu. Najveće nezadovoljstvo je u Donjoj Dubravi jer se za jezero često koristi kolokvijalni naziv Dobravsko jezero.