Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
AKUMULACIJA DUBRAVA

Pokrenut postupak promjene imena najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj. Evo kako će se zvati...

?akovec: Na otocima Preloške Marine nikla je ilegalna gradnja
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
1/5
Autor
Ivica Beti
10.12.2025.
u 09:20

Dubravsko jezero najveće je od četiri umjetnih jezera sagrađenih na Dravi, uz Ptujsko, Ormoško i Varaždinsko jezero

Najveće umjetno jezero u Hrvatskoj moglo bit dobiti novo ime. Grad Prelog pokrenuo je postupak promjene imena jezera uz Hidroelektranu Dubrava sagrađenoj 1989. godine na rijeci Dravi u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Na Gradskom vijeću izglasana je odluka kojom se dosadašnje geografsko ime Akumulacija Dubrava mijenja u - Priločko jezero. Za povedbu te odluke treba još pribaviti pozitivno mišljenja Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.  U obrazloženju se navodi da se na obali jezera nalaze grad Prelog, općine Sveti Đurđ i Veliki Bukovec te naselja Cirkovljan, Donji Mihaljevec, Dubovica, Hrženica, Karlovec Ludbreški, Oporovec, Otok, Struga. Rijeka Drava ulijeva se u jezero kraj Preloga, dok se brana HE Dubrava nalazi pokraj općine Svete Marije.

Dubravsko jezero najveće je od četiri umjetnih jezera sagrađenih na Dravi, uz Ptujsko, Ormoško i Varaždinsko jezero. Dubravskim, Ormoškim i Varaždinskim jezerom i njihovim hidroelektranama upravlja HEP.  S površinom od 17,1 četvornih kilometara to je jezero najveće umjetno i drugo najveće općenito u Hrvatskoj.  - Ime Akumulacija Dubrava ostalo je tijekom izgradnje Hidroelektrane Donja Dubrava, iako taj naziv nije vezan uz naziv katastarske općine Donja Dubrava, odnosno čak je i različiti u odnosu na naziv naselja. Naime, naselje, odnosno Općina Donja Dubrava, ima ime Donja Dubrava, a ne Dubrava kako je netko nekad imenovao jezero. Samo jezero uopće nije prostorno povezano s katastarskom općinom Donja Dubrava i nema nikakvog opravdanja da se zadrži navedeni naziv. Jezero se prostire na različitim katastarskim općina, a čestice koje su uključene vode se pod različitim nazivima – obrazlaže gradonačelnik Ljubomir Kolarek (HDZ).

Najvećim dijelom jezero se nalazi na području Međimurske županije, oko 967 hektara, a od toga je na području Grada Preloga oko 849 hektara, nabraja Kolarek argumente. - Radi se o ukupno najvećoj površini u obuhvatu jezera te je prostorno u administrativnoj nadležnosti Grada Preloga iz čega proizlazi i pravni interes za predlaganje imenovanja naziva – napominje. Jezero u svakodnevnom životu kao rekreacijsko, turističko i krajobrazno područje koriste najviše stanovnici Grada Preloga koji održava i razvija infrastrukturu uz jezero, poput šetnica, pristaništa, ugostiteljskih sadržaja i raznih manifestacije, što dodatno, kaže, "učvršćuje stvarnu upravljačku ulogu u korištenju i identitetu prostora", pa odluka o promjeni imena "odražava stvarni društveni i gospodarski značaj jezera za lokalnu zajednicu".

Ime Priločko jezero dolazi od nekadašnjeg naziva Preloga (Prilok). - Prilikom imenovanja naziva jezera zatraženo je mišljenje uvaženog, a nažalost sada pokojnog geografa prof. dr. Dragutina Feletara koji je predložio ime Priločko jezero – obrazložio je gradonačelnik. U općinama uz jezero nisu oduševljeni idejom o promjeni imena, pa neki načelnici najavljuju da će se žaliti, a ako treba i podići tužbu. Najveće nezadovoljstvo je u Donjoj Dubravi jer se za jezero često koristi kolokvijalni naziv Dobravsko jezero. 

Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu?
Ključne riječi
Jezero međimurska županija umjetno jezero Prelog

Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
10:46 10.12.2025.

Rekla bi moja none Luce: Besposlen pop i jariće krsti"...... Tako su pametnjakovići ( Republika Hrvatska 55%, Dubrovačko-neretvanska županija 20%, Grad Dubrovnik 10%, Općina Konavle 15% ) izmislili novo ime dubrovačkoj zračnoj luci ... svašta!

PA
pasjura00
10:14 10.12.2025.

Ja sam mislio da će ga nazvati "crveni antifašist", danas je to ime moderno, pogotovo na sjeveru HR

ML
mladaklada
09:59 10.12.2025.

Ako je takva volja stanovništva i vlasti koju su izabrali, neka to i provedu. Mogli bi usput i ime grada vratiti kakvo je nekada bilo, tako da se jezero i grad jednako nazivaju. Ovako, zbunjuje da je Priločko jezero, a grad Prelog.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!