TRENER RIJEKE

'Istina je da se na utakmicama Celja postiže mnogo golova, ali na Rujevici se svašta može dogoditi'

Konferencija Rijeke uoči utakmice protiv Celja u Konferencijskoj ligi
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.12.2025.
u 18:43

Hrvatski prvak Rijeka se nalazi na 24. mjestu ljestvice prije petog kola, dok je Celje jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela Konferencijske lige. Ta je momčad treća na ljestvici te ima tri pobjede i jedan poraz u dosadašnja četiri nastupa

Naš je cilj pobijediti u preostale dvije utakmice u Konferencijskoj ligi, jasno je poručio trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez prije domaćeg susreta protiv Celja koji se igra u četvrtak s početkom u 21 sat. Hrvatski prvak Rijeka se nalazi na 24. mjestu ljestvice prije petog kola, dok je Celje jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela Konferencijske lige. Ta je momčad treća na ljestvici te ima tri pobjede i jedan poraz u dosadašnja četiri nastupa.

„Iznimno je važna ova utakmica protiv Celja. Potpuno smo usredotočeni na Celje i očekujemo tešku utakmicu. Svaka je takva u Europi. Osjećamo se spremnima za susret, a momčad je ispunjena samopouzdanjem. Pred našim navijačima sigurno možemo odigrati novu pravu utakmicu, a tri boda su naš cilj. Celje? Ta momčad ima jasne obrasce u svojoj igri. Dugo rade s istim trenerom, razvijaju se i napreduju. Njihova je prednost kontinuitet kojeg nedvojbeno imaju“, naveo je trener Rijeke Sanchez.

„Istina je da se na utakmicama Celja postiže mnogo golova, ali na Rujevici se svašta može dogoditi. Nogomet je kompleksna igra i nikada ne znate što donosi određena utakmica. Susret može otići u mnogo pravaca. Celje i njihovog trenera poznajem jako dobro te je sasvim jasno da će biti zahtjevno. Ja se bavim svojim sastavom, a u tom pogledu sam jako zadovoljan formom mojih igrača. To mi daje vjeru prije početka susreta u četvrtak“, dodao je trener Rijeke, dok je na konferenciji za novinare sudjelovao i napadač Ante Matej Jurić.

„Svi smo potpuno fokusirani na Celje. Igramo protiv jake momčadi, ali dat ćemo sve od sebe da izvučemo ono najbolje. Neće biti lako nama, ali niti njima. Nikome nije jednostavno igrati na Rujevici. Nedavno su ovdje igrali i AEK, Sparta i PAOK te je svima njima bilo teško. Očekujem tvrdo i žestoko nadmetanje, a nadam se, naravno, pobjedi“, zaključio je Jurić.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!

Konferencijska liga Victor Sanchez Rijeka

Zagreb: Konferencija za medije Real Betis uoči sutrašnje utakmice
UOČI UTAKMICE

Španjolci bizarno najavili dvoboj protiv Dinama: Pogledajte što su rekli na press konferenciji

Real Betis je trenutačno peti sa 11 bodova, samo bod manje od vodećeg trojca Lyona, Aston Ville i Midtjyllanda. U prvih pet kola momčad iz Seville ne zna za poraz. Pobijedili su Ludogorec (2-0), Lyon (2-0) i Utrecht (2-1), te remizirali protiv Nottingham Foresta (2-2) i Genka (0-0). Nakon Dinama još ih očekuje gostovanje kod PAOK-a, te domaći ogled protiv Feyenoorda

