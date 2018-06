Bomba iz Njemačke: Niko Kovač dovodi Cristiana Ronalda?!

Situacija oko Cristiana Ronalda sve je neizvjesnija i ne zna se gdje će nastaviti s igračkom karijerom. Iako se činilo nemogućim da napusti kraljevski klub, pa čak i nakon što je poslije finala Lige prvaka to nagovijestio, španjolski mediji sve više vjeruju u tu opciju.

Navodno je već suigrače uputio u to, a ni predsjednik Florentino Perez više se ne trudi svim silama zadržati Portugalca. Štoviše, prema nekim informacijama, spreman ga je pustiti za 200 milijuna eura, a taj bi novac uložio u dovođenje Neymara.

A kamo će Ronaldo? Španjolski As tvrdi da su za njega zainteresirana tri kluba - PSG, Manchester United i Bayern!

Čelnik Parižana Nasser Al-Khelaifi oduvijek se divio Portugalcu i rado bi ga doveo u svoje redove, a možda bi se čak mogli dogovoriti za razmjenu Ronaldo - Neymar.

Što se Uniteda tiče, Ronalda s tim klubom veže posebna ljubav, u njemu se u potpunosti razvio kao igrač.

Bayern se u cijeloj priči pojavio tek sad. Bilo bi to sjajno pojačanje za našeg Niku Kovača koji je nedavno potvrdio da preuzima bavarskog giganta. Ipak, u cijeloj priči zvuči nevjerojatno da bi Bayern, poznat po svojoj štedljivosti u odnosu na druge velikane, dao tako veliki novac. No, As ga navodi kao potencijalnog kupca, a njihove informacije znaju se pokazati točnima...

>>Pogledajte večernji pressing s Robertom Prosinečkim