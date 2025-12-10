Naši Portali
POTRESNO PRIZNANJE

Nakon 11 godina supruga čovjeka kojem se divila regija prekinula šutnju o aferi: ‘Neka ide u zatvor’

Beograd: Kćer Ace Pejovića proslavila je 18. rođendan
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.12.2025.
u 18:05

U javnosti su se godinama širili tračevi da je obitelj Divac povezana s nesrećom, posebice Snežana Ana, ali oni su to odlučno demantirali

Snežana Ana Divac, inače supruga proslavljenog NBA i srpske legende Vlade Divca, ove se godine odlučila nakon 11 godina oglasiti o ‘aferi Countryman’ o kojoj je brujala cijela Srbija.

Radilo se o prometnoj nesreći iz lipnja 2014. godine u kojoj je smrtno stradao Luka Jovanović (21). Te strašne noći mladića je usmrtio automobil Mini Cooper Countryman. U javnosti su se godinama širili tračevi da je obitelj Divac povezana s nesrećom, posebice Snežana Ana, ali oni su to odlučno demantirali. 

Pritom su se u optužbama provlačila imena njezine djece, a sada je sada objasnila, za nju bilo jako teško i bolno razdoblje. 

- Kada smo već na temi ‘Countrymana’, postojale su glasine da je neko od moje djece vozio taj auto. U skladu s vrijednostima koje imamo, mi štitimo svoju djecu. Ne daj Bože da se tako nešto dogodi, ne daj Bože da neko pogine, i ne daj Bože da je netko od njih vozio, ja bih napravila sve da moje dijete odsluži kaznu koju zaslužuje - rekla je Divčeva žena u objavi putem Tik Toka.

- I to baš iz prevelike ljubavi prema svom djetetu, jer vjerujem da bi na taj način okajao svoj grijeh i olakšao svoju dušu. Svako od nas štiti svoju djecu u skladu s osobnim vrijednostima, sve je to ogledalo nas samih - dodala je Divac, a video pogledajte OVDJE.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!
Ključne riječi
Jugoslavija Srbija košarka Snežana Ana Divac Vlade Divac

Avatar pišući_šarlatani
pišući_šarlatani
19:39 10.12.2025.

To je netko poznat?

Avatar horuk
horuk
19:34 10.12.2025.

Da Divac nas posebno zanima jer nas dokazano voli.

