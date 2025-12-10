Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
BORBA ZA PROŠIRENJE

Crna Gora napreduje u procesu pristupanja EU, a Srbija nazaduje

Autor
Tomislav Krasnec
10.12.2025.
u 14:21

Hrvatska još nije zauzela jasan stav o tomu koliko i koja pregovaračka poglavlja Crna Gora može zatvoriti do kraja ove godine

Dva tjedna uoči usvajanja godišnjih zaključaka Europske unije o proširenju, pregovori među državama članicama o usuglašavanju tih zaključaka ostavljaju dojam da Srbija nema šanse ukloniti protivljenje barem sedam država članica prema otvaranju pregovaračkog klastera broj 3, ali i dojam da se Crna Gora može nadati ne samo zatvaranju nekoliko svojih pregovaračkih poglavlja do kraja godine nego možda i prolasku ideje da se osnuje radna skupina koja bi bila zadužena za pisanje nacrta pristupnog ugovora o članstvu Crne Gore u EU.

Ključne riječi
članica proširenje EU Srbija Crna Gora

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar links
links
14:40 10.12.2025.

navodno nestalo vazelina u crnoj gori

PR
prajdali100
14:38 10.12.2025.

Autor članka bi trebao biti svjestan da su njegove teze neprihvatljive i pogrešne.Kako je moguće da država koja živi u zlatnom dobu nazaduje ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!