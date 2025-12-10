Crna Gora napreduje u procesu pristupanja EU, a Srbija nazaduje

Dva tjedna uoči usvajanja godišnjih zaključaka Europske unije o proširenju, pregovori među državama članicama o usuglašavanju tih zaključaka ostavljaju dojam da Srbija nema šanse ukloniti protivljenje barem sedam država članica prema otvaranju pregovaračkog klastera broj 3, ali i dojam da se Crna Gora može nadati ne samo zatvaranju nekoliko svojih pregovaračkih poglavlja do kraja godine nego možda i prolasku ideje da se osnuje radna skupina koja bi bila zadužena za pisanje nacrta pristupnog ugovora o članstvu Crne Gore u EU.



