GRIPA U ZAMAHU

Epidemiologinja otkrila kada se očekuje vrhunac: 'Gripa se širi...'

Zagreb: Započelo je cijepljenje građana protiv gripe
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
10.12.2025.
u 16:31

U usporedbi istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije

Gripa je ovih dana u svom zamahu: od 7091 prijava oboljelih, koliko je HZJZ evidentirao u posljednjih tjedan dana, skoro polovica je bolesnih od prošlog tjedna. Samo u 49. kalendarskom tjednu do 7. prosinca, naime, zabilježeno je 3383 slučaja oboljelih od gripe, objavio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo u svojoj redovnoj evidenciji sezone gripe 2025./2026.. Naravno, stvarni broj oboljelih je puno veći jer ne idu svi liječniku niti se svi ne testiraju, a okvirna pretpostavka stručnjaka je da je stvarni broj oboljelih otprilike trostruki. 

U usporedbi istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije, kao što je i sezona gripe ove godine počela nešto ranije no što je to bilo prijašnjih godina. 

- Gripa se širi, kao što je i očekivano, i uzlaznom putanjom rast će narednih tjedana. Vrhunac očekujemo negdje krajem siječnja i početkom veljače - kaže nam epidemiologinja dr. Diana Mayer, voditeljica Odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih u HZJZ-u. To znači da i dalje itekako ima smisla cijepiti se. - Do sada je potrošeno 315 tisuća doza cjepiva protiv gripe, što je otprilike odaziv na cijepljenje sličan prošlosezonskom - dodaje epidemiologinja.

Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, a tokom zadnjeg promatranog tjedna najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Najveća stopa je, kao i obično, među djecom predškolske i školske dobi, a najniža u populaciji u dobi od 65 godina i više, dakle među starijim osobama koje se velikim dijelom i cijepe protiv gripe. 

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.
Ključne riječi
Diana Mayer HZJZ gripa

ZO
Zonasumraka4
17:50 10.12.2025.

Pokušavam dati minus za mladen 111, ali ne ide, nego ga pretvori u plus. Jesi primio 1101 dozu?

GL
globalsolutions
16:47 10.12.2025.

Opet cjepivo ne djeluje?

