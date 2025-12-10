Procurio izgled dresa vatrenih za SP, navijači poludjeli zbog jednog detalja, ovo im je zasmetalo

Samo nekoliko mjeseci uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, portal Footy Headlines, poznat po točnim informacijama o nogometnoj opremi, objavio je prve fotografije novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije. Riječ je o posljednjem dizajnu koji potpisuje američki Nike, čime se završava partnerstvo dugo 26 godina, nakon čega će opremu vatrenih preuzeti Adidas. Prema objavljenim slikama, domaća garnitura vraća se klasičnijem pristupu s velikim crveno-bijelim kvadratima koji se protežu okomito niz središnji dio dresa. Rukavi su potpuno crveni, dok plavi detalji na ovratniku i bočnim stranama daju kontrast. Iako su mnogi pozdravili povratak tradicionalnijem izgledu, cjelokupni dojam brzo je pao u drugi plan zbog kontroverzi koje je izazvala poleđina dresa.

BREAKING: Croatia’s kits for the 2026 World Cup have leaked — the final Nike set before the switch to Adidas.



Thoughts?



📸 @Footy_Headlines pic.twitter.com/wlrUOLfRTL — TheCroatian (@TheCroatian_) November 28, 2025

Za razliku od domaće garniture, gostujući dres dolazi u tamnoplavoj boji s decentnim uzorkom kvadratića, a kao i kod prve varijante, grb i logotip proizvođača smješteni su centralno. Ipak, upravo je plava varijanta naišla na znatno više kritika navijača, koji su izrazili nezadovoljstvo dizajnom. Međutim, glavna bura podigla se oko poleđine domaćeg dresa. Naime, rasprava je eskalirala nakon objave popularne stranice Croatiansports, koja okuplja brojne hrvatske navijače iz Sjedinjenih Američkih Država i iseljeništva. Administratori stranice usporedili su dizajn leđa s navijačkim majicama Srbije, što je pokrenulo lavinu komentara i oštrih osuda.

Objava je izazvala žestoke reakcije na društvenim mrežama, gdje su se nezadovoljni navijači pridružili kritikama. Komentari poput "Smeće. Poleđina dresa ima srpske boje" i "Kao da su namjerno to učinili, mi ne želimo imati dresove kao Srbija" preplavili su internetske portale i forume. Mnogi su istaknuli kako ne žele da ih išta vizualno povezuje sa susjednom reprezentacijom, a Ante Kvartuč s portala croatiansports.com dodatno je potaknuo raspravu ocijenivši plavi dres kao najslabiji dio nove kolekcije. Iako Hrvatski nogometni savez i Nike još nisu službeno potvrdili izgled, portal Footy Headlines tvrdi da je riječ o 99 posto sigurnom dizajnu.

Dok se čeka službeno predstavljanje, koje se očekuje u ožujku 2026. godine, rasprave o oproštajnom Nikeovom dizajnu ne jenjavaju. Navijači se nadaju da će Adidas nakon Svjetskog prvenstva donijeti svježinu i rješenja koja će bolje oslikavati hrvatski nacionalni identitet. Do tada, ostaje vidjeti hoće li Vatreni zaista istrčati na terene u SAD-u, Meksiku i Kanadi u dresovima koji su već sada, i prije službene potvrde, uspjeli podijeliti domaću javnost i izazvati nezapamćene kontroverze.