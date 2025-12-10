Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
PLJUŠTE REAKCIJE

Procurio izgled dresa vatrenih za SP, navijači poludjeli zbog jednog detalja, ovo im je zasmetalo

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
10.12.2025.
u 12:04

Specijalizirani portal Footy Headlines objavio je vrlo vjerojatan izgled posljednjih Nikeovih dresova za hrvatsku reprezentaciju, koji bi se trebali koristiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Dok domaća garnitura donosi povratak klasici, poleđina dresa i gostujući dizajn izazvali su lavinu negativnih komentara i žestoke rasprave na društvenim mrežama

Samo nekoliko mjeseci uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, portal Footy Headlines, poznat po točnim informacijama o nogometnoj opremi, objavio je prve fotografije novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije. Riječ je o posljednjem dizajnu koji potpisuje američki Nike, čime se završava partnerstvo dugo 26 godina, nakon čega će opremu vatrenih preuzeti Adidas. Prema objavljenim slikama, domaća garnitura vraća se klasičnijem pristupu s velikim crveno-bijelim kvadratima koji se protežu okomito niz središnji dio dresa. Rukavi su potpuno crveni, dok plavi detalji na ovratniku i bočnim stranama daju kontrast. Iako su mnogi pozdravili povratak tradicionalnijem izgledu, cjelokupni dojam brzo je pao u drugi plan zbog kontroverzi koje je izazvala poleđina dresa.

Za razliku od domaće garniture, gostujući dres dolazi u tamnoplavoj boji s decentnim uzorkom kvadratića, a kao i kod prve varijante, grb i logotip proizvođača smješteni su centralno. Ipak, upravo je plava varijanta naišla na znatno više kritika navijača, koji su izrazili nezadovoljstvo dizajnom. Međutim, glavna bura podigla se oko poleđine domaćeg dresa. Naime, rasprava je eskalirala nakon objave popularne stranice Croatiansports, koja okuplja brojne hrvatske navijače iz Sjedinjenih Američkih Država i iseljeništva. Administratori stranice usporedili su dizajn leđa s navijačkim majicama Srbije, što je pokrenulo lavinu komentara i oštrih osuda.

Objava je izazvala žestoke reakcije na društvenim mrežama, gdje su se nezadovoljni navijači pridružili kritikama. Komentari poput "Smeće. Poleđina dresa ima srpske boje" i "Kao da su namjerno to učinili, mi ne želimo imati dresove kao Srbija" preplavili su internetske portale i forume. Mnogi su istaknuli kako ne žele da ih išta vizualno povezuje sa susjednom reprezentacijom, a Ante Kvartuč s portala croatiansports.com dodatno je potaknuo raspravu ocijenivši plavi dres kao najslabiji dio nove kolekcije. Iako Hrvatski nogometni savez i Nike još nisu službeno potvrdili izgled, portal Footy Headlines tvrdi da je riječ o 99 posto sigurnom dizajnu.

Dok se čeka službeno predstavljanje, koje se očekuje u ožujku 2026. godine, rasprave o oproštajnom Nikeovom dizajnu ne jenjavaju. Navijači se nadaju da će Adidas nakon Svjetskog prvenstva donijeti svježinu i rješenja koja će bolje oslikavati hrvatski nacionalni identitet. Do tada, ostaje vidjeti hoće li Vatreni zaista istrčati na terene u SAD-u, Meksiku i Kanadi u dresovima koji su već sada, i prije službene potvrde, uspjeli podijeliti domaću javnost i izazvati nezapamćene kontroverze.
Ključne riječi
SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!