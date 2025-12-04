Posjetili smo Kirgistan, srednjoazijsku zemlju koja je prva otišla iz SSSR-a, ali se još nije riješila ruskog utjecaja

Kad su me iz Svjetskoga sambo saveza pozvali da budem novinar gost na Svjetskom prvenstvu u Kirgistanu, nisam dvojio. Jer te sam te ljude jednom već odbio, a zvali su u Kazahstan, radi puta u New York i nazočnosti na posljednjoj borbi u karijeri najvećeg UFC-ova teškaša svih vremena Stipe Miočića. Ovaj put takve "povijesne" prepreke nije bilo pa sam se odazvao i nisam požalio. A riječ je o sportu proisteklom iz borilačke vještine osmišljene za potrebe Crvene armije, potom i agente KGB-a, dakle o sportu kojim vladaju Rusi i koji vode Rusi, a usto se ta natjecanja uglavnom odvijaju u zemljama sastavnicama nekadašnjeg SSSR-a. Osim što nikad nisam bio u nekoj od država srednje Azije pokazalo se i da je Kirgistan jako zanimljiva destinacija, koju svakako treba posjetiti. To više što je riječ o zemlji koja je još prije kojeg desetljeća bila zatvorena za strance, kao što je sada, dobrim dijelom, obližnji Turkmenistan, u koji godišnje smije ući samo 5000 stranaca, a nikako novinari koji bi htjeli nešto švrljati po toj zemlji diktature slične onoj u Sjevernoj Koreji.