'SHOW NA KVADRAT'

VIDEO Mladen Grdović: Majku svoje kćeri ne želim vidjeti, ništa mi nije značila, a Brankica je povijest

09.12.2025.
u 20:00

Upravo je objavljena nova epizoda emisije "Show na kvadrat" s glazbenikom Mladenom Grdovićem. Emisiju pogledajte na kraju ovog teksta ili na našem YouTube kanalu

Kralj domaće zabavne glazbene scene, jedan autora najljepših dalmatinskih pjesama, ljubimac cijele Dalmacije, a posebice hrvatske nogometne reprezentacije, 67-godišnji Mladen Grdović - gost je nove epizode naše popularne emisije "Show na kvadrat". Naš novinar Zvonimir Milaković ugostio ga je povodom nekoliko nadolazećih spektakularnih koncerata koje priprema. Za doček Nove godine nastupa u Sisku te se neizmjerno veseli fešti, koja će, kako kaže biti za pamćenje. Uz to, 8. veljače povodom  45 godina karijere puni čak tri koncerta u Dvorani Vatroslava Lisinskog te je posebno uzbuđen zbog druženja s publikom.

Ovo je definitivno jedan od razgovora koji će se još dugo prepričavati, a razlog je upravo Grdovićeva neposrednost i otvorenost. Na sva pitanja, čak i ona škakljivija, odgovorio je bez ustručavanja. Progovorio je o svojim najtežim i najljepšim životnim trenucima, ima smijeha i emocija pa smo sigurni kako će vas ovaj novi intervju u našoj emisiji prikovati za male ekrane. Govorio je o tuzi s kojom se nosi zbog prerane smrti svog brata, gubitku roditelja, slomljenom srcu, ali se prisjetio i onih lijepih trenutaka s bivšom suprugom Brankicom. Progovorio je i o svojoj kćeri Sari koja danas ljubi jednog popularnog košarkaša, ali i o njezinoj majci s kojom nije u kontaktu, a kako je sam priznao niti je ikada želio biti. Naš novinar upitao ga je i o ranijim problemima s plaćanjem alimentacije za njegovu kćer s kojom je svojevremeno bio i na sudu, a kazao je kako: "Žena kada zamrzi muškarca, onda bi od njega izvukla sve živo što ima", ispričao je bez pardona. Otvoreno je govorio i o svom dugogodišnjem poroku - alkoholu te mu je cilj podizanje svijesti o problemu kao što je pretjerano konzumiranje alkohola i sve upozoriti da ne sjedaju za volan automobila pod utjecajem alkohola. Naime, Grdović je prošle godine uhićen za volanom s čak 3,6 promila alkohola u krvi, a kazao je kako su za to krive "izdajice koje su ga prijavile policiji". Sada je bez vozačke dozvole, a kako je rekao, policajci ga navodno mole da ponovno ide polagati vozački ispit.

Cijelu emisiju možete pogledati i na našem YouTube kanalu.

Mladen Grdović: 'Pijem samo bevandu, ali čim ih popijem pet, smijem se i ne znam gdje sam'
GO
Gof33
20:08 09.12.2025.

Evo mene moji ljudi doša sam vam na bevandu. Kralj.

IS
istokdole
20:44 09.12.2025.

Joj pa on jadan jedva gostuje u emisiji a kamoli da napuni tri Lisinska...svaka čast njegovom menadžeru treba to trpit

KU
Kujttim
20:39 09.12.2025.

Čovjek ima bolest o kojoj je javno govorio. Za razliku od Alena Vitasovića koji kaže da bivšu suprugu Sandru poštuje, kod Grdovića alkoholozi očito imaju još puno posla. Pokojni profesor Hudolin je o ovom modelu komunikacije alkoholičara napisao knjiga i knjiga.

