FOTO Ovo je državni stan u Zagrebu za kojim su se kupci 'pomamili'. Evo koju je cijenu postigao

U ponedjeljak 1. prosinca 2025. održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na javni poziv K-4/25 za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Na natječaj je ukupno pristiglo 69 ponuda koje su pokrile 17 od 30 ponuđenih nekretnina, što se smatra vrlo dobrim odazivom s obzirom na tržišne okolnosti. Najveći interes zabilježen je u Zagrebu, gdje su ponuđeni poslovni prostori, stanovi i garaže. Upravo su za ove nekretnine pristigle sve zaprimljene ponude. Posebno se istaknuo stan u Ulici Andrije Žaje 26 na Trešnjevci, površine 23,79 četvornih metara, koji je privukao čak 14 ponuditelja. Najbolja ponuda iznosila je dvostruko više od početne – 61.047,47 eura, odnosno 2.566,10 eura po kvadratu.

Najviša postignuta cijena po četvornom metru odnosi se na mali stan u Dalmatinskoj ulici 8, u samom središtu Zagreba. Ondje je za nekretninu od dvadesetak kvadrata ponuđeno čak 6.403,75 eura po kvadratu, što potvrđuje da interes za atraktivne lokacije u centru grada ne jenjava. Slijedom broja zaprimljenih ponuda istaknuo se i poslovni prostor u Ilici 124 za koji je pristiglo šest ponuda. Po pet ponuda zabilježeno je za stan u Gundulićevoj 23B te još jedan poslovni prostor u Ilici 124.

Državne nekretnine najavljuju da će do kraja prosinca objaviti i peti javni poziv za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Svi budući natječaji, kao i rezultati provedenih, bit će dostupni na službenoj mrežnoj stranici društva, u rubrici namijenjenoj prodaji nekretnina.