Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
KUPNJA DRŽAVNIH NEKRETNINA

FOTO Ovo je državni stan u Zagrebu za kojim su se kupci 'pomamili'. Evo koju je cijenu postigao

Foto: Državne nekretnine
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
10.12.2025.
u 14:23

Državne nekretnine najavljuju da će do kraja prosinca objaviti i peti javni poziv za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Svi budući natječaji, kao i rezultati provedenih, bit će dostupni na službenoj mrežnoj stranici društva

U ponedjeljak 1. prosinca 2025. održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na javni poziv K-4/25 za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Na natječaj je ukupno pristiglo 69 ponuda koje su pokrile 17 od 30 ponuđenih nekretnina, što se smatra vrlo dobrim odazivom s obzirom na tržišne okolnosti. Najveći interes zabilježen je u Zagrebu, gdje su ponuđeni poslovni prostori, stanovi i garaže. Upravo su za ove nekretnine pristigle sve zaprimljene ponude. Posebno se istaknuo stan u Ulici Andrije Žaje 26 na Trešnjevci, površine 23,79 četvornih metara, koji je privukao čak 14 ponuditelja. Najbolja ponuda iznosila je dvostruko više od početne – 61.047,47 eura, odnosno 2.566,10 eura po kvadratu.

Najviša postignuta cijena po četvornom metru odnosi se na mali stan u Dalmatinskoj ulici 8, u samom središtu Zagreba. Ondje je za nekretninu od dvadesetak kvadrata ponuđeno čak 6.403,75 eura po kvadratu, što potvrđuje da interes za atraktivne lokacije u centru grada ne jenjava. Slijedom broja zaprimljenih ponuda istaknuo se i poslovni prostor u Ilici 124 za koji je pristiglo šest ponuda. Po pet ponuda zabilježeno je za stan u Gundulićevoj 23B te još jedan poslovni prostor u Ilici 124.

Državne nekretnine najavljuju da će do kraja prosinca objaviti i peti javni poziv za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Svi budući natječaji, kao i rezultati provedenih, bit će dostupni na službenoj mrežnoj stranici društva, u rubrici namijenjenoj prodaji nekretnina.

Ključne riječi
nekretnine državne nekretnine državni stan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!