Ragbijaši došli na svoje - igraju po kiši, vjetru, snijegu i natopljenom terenu

Nakon reprezentativne stanke i dolaskom prvih pahulja nastavljeno je hrvatsko ragbijaško prvenstvo. Klubovi su se mjesec dana uigravali bez većine glavnih igrača, a reprezentativci su (za)krpali rane te je epilog svega liga koja dugo nije bila tako neizvjesna.

Ovaj su se vikend po hladnom vremenu bolje snašli dalmatinski domaćini pa je Sinj pobijedio Zagreb 38:24 (17:10), a Nada u Splitu Mladost 21:7 (18:0).

U pravim zimskim uvjetima, kakvi se rijetko viđaju na ragbijaškim terenima, Sinj je svladao odličnu momčad Zagreba. Jak vjetar, snijeg, susnježica i natopljen teren učinili su susret na SC-u “Ivan Poljak Sokol i Andrija Alčić” jednim od najzahtjevnijih dvoboja sezone.

Čak je zbog loših uvjeta na cesti momčad Zagreba kasnila, pa je susret počeo sat vremena kasnije od predviđenog.

Publika je uživala u pravoj ragbijaškoj bitki od prvog zvižduka, svaki kontakt bio je teži, lopta skliska, a udarci neprecizniji. Zagreb je u takvim uvjetima otvorio odlučnije te je kaznenim udarcem reprezentativca Nike Vraneševića rano poveo 3:0.

Sinj je uzvratio vrlo brzo, nakon snažnog pritiska Dražen Brčić-Šušak pronašao je prostor u obrani gostiju i postigao prvo polaganje za 5:3, koje je pretvorio Pavlović.

Potom je sinjski skup, predvođen iskusnim igračima i uz odličnu potporu linije, počeo stvarati razliku. Trener / igrač Marko Grčić zabio je, a Pavlović opet pretvorio za 14-3.

No, do kraja poluvremena Zagreb je zgoditkom Koštenjeka i pretvaranjem Vraneševića smanjio na 14:10.

U nastavku susreta Sinjev skup odigrao je možda i najbolju utakmicu sezone, a aut je bio funkcionalan, precizan i siguran, no nekoliko izgubljenih lopti i kazni domaćina održalo je Zagreb u igri.

Ali nakon snažnog pritiska Sinja Toni Miloš, povratnik nakon odrađene suspenzije, pronašao je put do polaganja i donio novo odvajanje na 19:10.

Ali sjajni Vranešević, u trenucima kada se činilo da Sinj preuzima kontrolu, ni iz čega pronalazi prostor, izbjegava dva igrača i ponovo vraća Zagreb u egal polaganjem i pretvaranjem za 19:17.

Potom se budi Ivica Jukić, koji vrlo zrelom i iskusnom igrom prvo pronalazi pukotinu u obrani Zagreba i postiže polaganje koje diže Sinjane na 24:17, ali Vranešević još jednom koristi loše postavljenu obranu i bježi sve do zgoditka i pretvaranja za izjednačenje na 24:24.

Ali Ivica Jukić potom postiže ključno polaganje i Pavlović pretvara za 31-24, da bi ista kombinacija postavila i konačnih 38:24.

Nada je, pak, posao protiv Mladosti riješila u prvom poluvremenu polaganjima Čulića i Alvareza, uz jedno pretvaranje i dva kaznena udarca Plazibata za 18-0.

U drugom je dijelu dovoljan za pobjedu bio još jedan kazneni udarac Plazibata, dok su poraz Zagrepčana ublažili polaganjem Galić i pretvaranjem Buljanović.

Poredak: Mladost 12 bodova (4 susreta), Sinj 9 (3), Nada 8 (3), Zagreb 6 (3), Makarska 1 (3). U idućem kolu 29. studenog sastaju se Zagreb - Nada te Makarska - Sinj.