Mladost na zimsku stanku odlazi kao vodeća momčad

Ragbijaši Mladosti na zimsku stanku odlaze kao vodeća momčad prvenstva nakon što su godinu završili sa stilom, uvjerljivom pobjedom kod kuće nad Makarskom 67-12 (31-0).

Oxenham, Perica, Vlašić, Buljanović i Marinović, uz tri pretvaranja Buljanovića, donijeli su veliku prednost u furioznom prvom dijelu, a u drugom su po zgoditak dodali Žunić, Fišić, Perica i Vlašić, te Marinović još dva, dok je Buljanović imao tri pretvaranja.

Čondić, Marijančević i pretvaranjem Xakwana tek su ublažili poraz Makarana, koji su se vratili u elitno društvo, ali prvi dio sezone završili su bez pobjede, s dva boda.

U Sinju je Nada kao formalni domaćin ugostila Sinj i u vrlo uzbudljivom susretu branitelj naslova slavio je 20:14. Ivica Jukić zabio je dva polaganja, a Mateo Jukić jedno, uz jedno pretvaranje Pavlovića za prednost Sinjana, dok su Splićani držali korak zgoditkom Hrgića i pretvaranjem Plazibata.

U drugom poluvremenu je Đerek zabio, a Plazibat pretvorio, ali nije Nada mogla više od toga, a još je tri poena branitelju naslova kaznenim udarcem donio Pavlović.

Tako je kraj godine Mladost dočekala na vrhu, ispred Sinja, slijede Nada i Zagreb te na začelju Makarska. Prvenstvo se nastavlja 7. veljače.