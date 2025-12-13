Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Ragbi

Mladost na zimsku stanku odlazi kao vodeća momčad

Autor
Damir Mrvec
13.12.2025.
u 23:00

Ragbijaši Mladosti na zimsku stanku odlaze kao vodeća momčad prvenstva nakon što su godinu završili sa stilom, uvjerljivom pobjedom kod kuće nad Makarskom 67-:2 .

Ragbijaši Mladosti na zimsku stanku odlaze kao vodeća momčad prvenstva nakon što su godinu završili sa stilom, uvjerljivom pobjedom kod kuće nad Makarskom 67-12 (31-0).

Oxenham, Perica, Vlašić, Buljanović i Marinović, uz tri pretvaranja Buljanovića, donijeli su veliku prednost u furioznom prvom dijelu, a u drugom su po zgoditak dodali Žunić, Fišić, Perica i Vlašić, te Marinović još dva, dok je Buljanović imao tri pretvaranja.

Čondić, Marijančević i pretvaranjem Xakwana tek su ublažili poraz Makarana, koji su se vratili u elitno društvo, ali prvi dio sezone završili su bez pobjede, s dva boda.

U Sinju je Nada kao formalni domaćin ugostila Sinj i u vrlo uzbudljivom susretu branitelj naslova slavio je 20:14. Ivica Jukić zabio je dva polaganja, a Mateo Jukić jedno, uz jedno pretvaranje Pavlovića za prednost Sinjana, dok su Splićani držali korak zgoditkom Hrgića i pretvaranjem Plazibata.

U drugom poluvremenu je Đerek zabio, a Plazibat pretvorio, ali nije Nada mogla više od toga, a još je tri poena branitelju naslova kaznenim udarcem donio Pavlović.

Tako je kraj godine Mladost dočekala na vrhu, ispred Sinja, slijede Nada i Zagreb te na začelju Makarska. Prvenstvo se nastavlja 7. veljače.

Ključne riječi
Prvenstvo Hrvatske Makarska Sinj Nada Mladost Ragbi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Boris Kr?mar spada me?u najve?e zvijezde elektroni?kog pikada
Video sadržaj
2
U londonskom Alexandra Palaceu

Hrvat igra za nagradu od 6 milijuna eura, navijač popije 11 piva po meču, a turnir prate milijuni ljudi

Sama pozornica ove predstave, U, ima povijest jednako dramatičnu kao i mečevi koji se na njoj odigravaju. Otvorena 1873. godine kao "palača naroda", izgorjela je do temelja samo 16 dana kasnije. Brzo je obnovljena i od tada je svjedočila svemu: bila je dom prvog televizijskog prijenosa BBC-ja, izbjeglički kamp za Belgijance i Nizozemce te internacijski logor za Nijemce i Austrijance tijekom Prvog svjetskog rata

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!