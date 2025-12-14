Kontroverzni vlasnik Dinamovog protivnika šalje upozorenje plavima: 'Zgazit ćemo ih'

Nogometaše Dinama do kraja ligaškog dijela natjecanja u Europskoj ligi očekuju još dvije utakmice, a prva je protiv rumunjskog FCSB-a. Ta utakmica na rasporedu je 22. siječnja, a protivnik plavih je klub ozbiljnog renomea budući da su pod imenom Steaua Bukurešt osvojili i naslov prvaka Europe 1986.

Danas je vlasnik tog kluba kontroverzni George Becali, jedan od najpoznatijih klupskih vlasnika u Europi. On je nakon preokreta njegovog kluba protiv Feyenoorda u šestom kolu Europske lige najavio posljednje dvije utakmice u kojima će njegova momčad odmjeriti snage s Dinamom i Fenerbahčeom.

- Trebali smo sada osvojiti 12 bodova i definitivno ćemo imati toliko. Zašto ne bismo imali dvije pobjede (protiv Dinama i Fenerbahčea)? Dovodim nove igrače i zgazit ćemo ih. Recimo samo da smo se već plasirali u daljnju fazu - rekao je Becali i najavio uzbudljiv prijelazni rok za svoju momčad.

Osvrnuo se i na samu utakmicu protiv Feyenoorda.

- Ništa slično se nikada nije dogodilo u nogometu otkad je svijeta! Našoj momčadi nedostajala su tri ključna igrača. Bilo je 3-1 u 70. minuti za njih ili tako nekako. Okrenuti rezultat, postići tri gola i to posljednji u zadnjoj sekundi. Rijetko se događa nešto ovakvo; zabiti tri gola u 15 minuta protiv ekipe puno vrjednije od vas. Brojke ne lažu, proračun FCSB-a je 15, a Feyenoorda 160 milijuna eura.

Nakon šest kola Europske lige, FCSB je na 26. mjestu sa šest bodova. Ostvarili su dosad dvije pobjede i četiri poraza, a dojam je kako im ide bolje u Europi nego u domaćem prvenstvu gdje su tek deseti s 25 bodova iz 19 kola.