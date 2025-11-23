Đokovića su otvoreno pitali je li istina da je 'težak' 400 milijuna eura, dao je opširan odgovor

Već broj 1 u muškom tenisu po broju zarađenog novca od turnira, Novak Đoković je ove sezone dodatno povećao razliku u odnosu na najbliže pratitelje! S namjerno smanjenim rasporedom, usmjerenim na najveće događaje, ipak je u 2025. zaradio 4,5 milijuna eura, čime je njegova ukupna zarada dosegla 166 milijuna eura, što je vrhunac koji nikada nije dosegnut u povijesti tenisa.

Za usporedbu:

- Rafael Nadal slijedi s osjetnom razlikom - 117 milijuna eura,

- Roger Federer zatvara ovo postolje - 113 milijuna eura.

Poput Nadala i Federera, Đoković je također izgradio svoje bogatstvo kroz brojne sponzorske ugovore: Lacoste, ASICS, Head, Hublot, ali i Waterdrop, Aman, Qatar Airways i nekoliko drugih nedavnih ugovora zbog kojih su mu eksplodirali prihodi izvan terena.

Ugovori su to koji mu, prema nekim analizama, jamče oko 500 milijuna eura. Brojke je želio provjeriti Piers Morgan tijekom njegova zadnjeg intervjua sa srpskim tenisačem:

"Koliko vrijedite? 300? 400 milijuna?" - upitao je Morgan.

Novaak Đoković je odgovorio:

- Možda. Moglo bi biti i više. Ne volim o tome pričati. Ne želim sve otkrivati. Zašto bih? Živimo u vrlo materijalističkom društvu. To nije moj način gledanja na stvari. Novac je važan, ali ako je to jedino o čemu razmišljate, na kraju izgubite smisao onoga što radite.