VIDEO Thompson i u Zadru izveo sporne stihove, fanovi poručlili: 'Jedva čekamo da i Zagreb zagrmi'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
13.12.2025.
u 15:28

"Tako je sokolovi svi u jedan glas", "Marko uvijek napuni svaku dvoranu.Samo nam pjevaj, dragi naš Marko", "Pjevaj Sokole pjesmu pobjede", "Neki su iz Istre došli na koncert, jer nakon Hipodroma moralo se doći ponoviti ovo od sinoć", redali su se komentari ispod videa pjesme 'Bojna Čavoglave'

Marko Perković Thompson sinoć je u sklopu svoje dvoranske turneje održao prvi koncert u Zadru. I u Zadru je Thompson pjesmu Bojne Čavoglave poveo pokličom "Za dom", na što je publika odgovorila: "Spremni". Thompson je prije izvedbe rekao da će je otpjevati zajedno s publikom "onako kako su je pjevali 1991. godine."

Glazbenik je video s izvedbom te pjesme objavio na društvenim mrežama, a objava je već dobila više od 2500 lajkova i brojne komentare. "Jedva čekamo da Zagreb zagrmi Za dom!!!! Tomislavu će para na uši izlaziti", poručila je jenda Thompsonova obožavateljica. "Tako je sokolovi svi u jedan glas", "Marko uvijek napuni svaku dvoranu.Samo nam pjevaj, dragi naš Marko", "Pjevaj Sokole pjesmu pobjede", "Neki su iz Istre došli na koncert, jer nakon Hipodroma moralo se doći ponoviti ovo od sinoć", redali su se komentari. 

Pri kraju sinoćnjeg koncerta na zadarskom Višnjiku održao je i kratki govor koji je ponajprije bio upućen mladima. "Bilo je lijepo, prekrasno, onako kako to najbolje znaju okorjeli Zadrani. Hvala vam na toploj, pomalo vrućoj atmosferi. Osjeća se zajedništvo i snaga, a zaista me veseli što ima mladih u publici. Kao da je došla naša generacija koja se pribojavala što će biti, a vi ste se ukorijenili u naše iskonske korijene", poručio je Thompson, prenosi Dalmatinski portal. 

Pozvao je mlade da se uključe u politiku i da izlaze na izbore, poručivši da se danas država ne brani krvlju, već demokracijom. "Onaj tko ne izlazi na izbore, nije ga briga za Hrvatsku. Kada izađete na izbore, to je domoljubni čin. Izađite i vi ćete biti oni koji će pobijediti situaciju, bit će onako kako vi to budete htjeli", naglasio je. Dvoranom je u jednom trenutku počelo odjekivati skandiranje "Zovi samo zovi".   Glazbenik će drugi koncert u Zadru održati večeras, a dvoransku turneju zaključuje u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. 

Podsjetimo, Thompson je tražio dopuštenje za dodatni koncert u prosincu, ali mu to nije odobreno, nakon što je Gradska skupština donijela odluku o zabrani pozdrava "Za dom spremni" u prostorima koji su pod upravom Grada Zagreba. Na to je Thompson odgovorio da će s "Bojnom Čavoglave" i spomenutim pozdravom otvoriti koncert 27. 12. te dodao da mu "neće neka sekta određivati što smije, a što ne smije". 

Ključne riječi
showbiz Zadar Za dom spremni Marko Perković Thompson

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
