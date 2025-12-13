Imaju preko 300 djece u klubu, ove godine osvojili 49 medalja

Atletski sportski klub ASK-Split održao je tradicionalni Božićni domjenak na kojem su uručena priznanja najuspješnijim atletičarima, atletičarkama i trenerima u 2025. godini.

Ova svečanost okupila je brojne uzvanike iz sportskog, akademskog i društvenog života grada. Svojim dolaskom događaj su uveličali predstavnici Grada Splita – zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mate Omazić, predstavnica Splitsko-dalmatinske županije Meri Maretić, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, te prof. dr. sc. Frane Žuvela, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Među gostima bili su brojni prijatelji kluba, bivši sportaši ASK-a i članovi sportske zajednice, stvarajući atmosferu zajedništva i podrške koja je obilježila cijelu večer.

Ovogodišnji laureati, koji su svojim radom, talentom i predanošću obilježili klupsku sezonu, su: Nera Vuković, Dominik Ljubičić, Lucija Gruica, Lorena Stanić, Luka Kordić, Mia Nekić, Duje Jelavić, Lucija Čulić, David Pleić, Filip Kozina i Anna Ćurković.

Posebna priznanja za izvanredne međunarodne uspjehe uručena su Luki Bakoviću i Miji Nekić, čiji rezultati svrstavaju klub među prepoznatljive sportske sredine i izvan granica Hrvatske. Najuspješnijim trenerom proglašen je Marko Mastelić.

ASK Split i tijekom 2025. godine nastavio je graditi stabilnu i uspješnu sportsku sredinu, uz osvojenih 49 medalja na državnim prvenstvima, brojne međunarodne nastupe i uspjehe predstavnika kluba u nacionalnim selekcijama.

Posebno vrijedan segment kluba ostaje paraatletska skupina pod vodstvom trenera Andrije Maretića, koja je kontinuiranim rezultatima potvrdila važnost inkluzije i stvaranja jednakih prilika za sve sportaše.

Veliku snagu ASK Split pronalazi u svojoj atletskoj školi, koja je ove godine brojala više od 300 polaznika. Novi programi, dodatni treneri i snažnija suradnja sa školama osigurali su uvjete za razvoj novih generacija atletičarki i atletičara.

- Svaka medalja, svaki rekord i svaki iskorak rezultat su zajedništva – naših sportaša, trenera, roditelja, prijatelja kluba i Grada koji nas podržava.

Ova godina pokazala je koliko možemo kada vjerujemo jedni drugima i kada stvaramo okruženje u kojem se svaki mladi sportaš osjeća viđenim, ohrabrenim i podržanim.

ASK Split raste, jača i otvara vrata novim generacijama, ali najvažnije – ostaje mjesto gdje se uči karakter, poštovanje i ljubav prema sportu. Hvala svima koji svojim radom, energijom i podrškom stvaraju ovu zajednicu i pomažu nam graditi budućnost u kojoj svaki atletičar može doseći svoj puni potencijal - rekla je Blanka Vlašić, predsejdnica kluba.

Svečani domjenak time je zaokružio godinu snažnih sportskih iskoraka, potvrđenih vrijednosti i još snažnije povezanosti svih koji čine ASK Split. Klub ulazi u novu godinu s jasnom vizijom nastavka razvoja, osnažen zajedništvom koje ga nosi naprijed.