Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
Atletika

Imaju preko 300 djece u klubu, ove godine osvojili 49 medalja

Autor
Damir Mrvec
13.12.2025.
u 23:17

Atletski sportski klub ASK-Split održao je tradicionalni Božićni domjenak na kojem su uručena priznanja najuspješnijim atletičarima, atletičarkama i trenerima u 2025. godini

Atletski sportski klub ASK-Split održao je tradicionalni Božićni domjenak na kojem su uručena priznanja najuspješnijim atletičarima, atletičarkama i trenerima u 2025. godini.

Ova svečanost okupila je brojne uzvanike iz sportskog, akademskog i društvenog života grada. Svojim dolaskom događaj su uveličali predstavnici Grada Splita – zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mate Omazić, predstavnica Splitsko-dalmatinske županije Meri Maretić, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, te prof. dr. sc. Frane Žuvela, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Među gostima bili su brojni prijatelji kluba, bivši sportaši ASK-a i članovi sportske zajednice, stvarajući atmosferu zajedništva i podrške koja je obilježila cijelu večer.

Ovogodišnji laureati, koji su svojim radom, talentom i predanošću obilježili klupsku sezonu, su: Nera Vuković, Dominik Ljubičić, Lucija Gruica, Lorena Stanić, Luka Kordić, Mia Nekić, Duje Jelavić, Lucija Čulić, David Pleić, Filip Kozina i Anna Ćurković.

Posebna priznanja za izvanredne međunarodne uspjehe uručena su Luki Bakoviću i Miji Nekić, čiji rezultati svrstavaju klub među prepoznatljive sportske sredine i izvan granica Hrvatske. Najuspješnijim trenerom proglašen je Marko Mastelić.

ASK Split i tijekom 2025. godine nastavio je graditi stabilnu i uspješnu sportsku sredinu, uz osvojenih 49 medalja na državnim prvenstvima, brojne međunarodne nastupe i uspjehe predstavnika kluba u nacionalnim selekcijama.

Posebno vrijedan segment kluba ostaje paraatletska skupina pod vodstvom trenera Andrije Maretića, koja je kontinuiranim rezultatima potvrdila važnost inkluzije i stvaranja jednakih prilika za sve sportaše.

Veliku snagu ASK Split pronalazi u svojoj atletskoj školi, koja je ove godine brojala više od 300 polaznika. Novi programi, dodatni treneri i snažnija suradnja sa školama osigurali su uvjete za razvoj novih generacija atletičarki i atletičara. 

 - Svaka medalja, svaki rekord i svaki iskorak rezultat su zajedništva – naših sportaša, trenera, roditelja, prijatelja kluba i Grada koji nas podržava.

Ova godina pokazala je koliko možemo kada vjerujemo jedni drugima i kada stvaramo okruženje u kojem se svaki mladi sportaš osjeća viđenim, ohrabrenim i podržanim.

ASK Split raste, jača i otvara vrata novim generacijama, ali najvažnije – ostaje mjesto gdje se uči karakter, poštovanje i ljubav prema sportu. Hvala svima koji svojim radom, energijom i podrškom stvaraju ovu zajednicu i pomažu nam graditi budućnost u kojoj svaki atletičar može doseći svoj puni potencijal - rekla je Blanka Vlašić, predsejdnica kluba. 

Svečani domjenak time je zaokružio godinu snažnih sportskih iskoraka, potvrđenih vrijednosti i još snažnije povezanosti svih koji čine ASK Split. Klub ulazi u novu godinu s jasnom vizijom nastavka razvoja, osnažen zajedništvom koje ga nosi naprijed.

Ključne riječi
Blanka Vlašić Split ASK Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Boris Kr?mar spada me?u najve?e zvijezde elektroni?kog pikada
Video sadržaj
2
U londonskom Alexandra Palaceu

Hrvat igra za nagradu od 6 milijuna eura, navijač popije 11 piva po meču, a turnir prate milijuni ljudi

Sama pozornica ove predstave, U, ima povijest jednako dramatičnu kao i mečevi koji se na njoj odigravaju. Otvorena 1873. godine kao "palača naroda", izgorjela je do temelja samo 16 dana kasnije. Brzo je obnovljena i od tada je svjedočila svemu: bila je dom prvog televizijskog prijenosa BBC-ja, izbjeglički kamp za Belgijance i Nizozemce te internacijski logor za Nijemce i Austrijance tijekom Prvog svjetskog rata

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!