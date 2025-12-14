Kolega u odličnoj situaciji uoči druge vožnje, preostali Hrvai ostali bez druge vožnje

Najbolji hrvatski skijaš Samuel Kolega zauzima 11. mjesto nakon prve vožnje slaloma Svjetskog kupa u francuskom Val d'Isereu, a on je jedini od četvorice hrvatskih skijaša izborio drugu vožnju.

Kolega je sa startnim brojem 11 odradio korektni prvi lauf i zauzeo 11. mjesto s 1.34 sekunde zaostatka za vodećim Švicarcem Loicom Meillardom.

Istok Rodeš je s zaostatkom od 2.76 bio 31. i bio na pragu je prvih ovosezonskih bodova, ali je bio 18 stotinki prekratak za ulazak u drugu vožnju. Samo dvije stotinke sekunde sporiji od Rodeša bio je Filip Zubčić, a to mu je bilo dovoljno za 34. mjesto, dok je Tvrtko Ljutić startao zadnji, 69. i nakraju bio 39. s zaostatkom od 3.14 sekundi.

Meillard vodi ispred Norvežana Timona Haugana (+0,05) i Atle Lie McGratha (+0,14). Druga vožnja je u 13 sati.