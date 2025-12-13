Naši Portali
Pikado

Najbolji hrvatski igrač ispao na početku turnira, ali zato je zaradio ogroman novac

Autor
Damir Mrvec
13.12.2025.
u 23:28

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) završio je nastup na PDC Svjetskom prvenstvu već na prvoj prepreci. U dvoboju prvog kola u londonskom Alexandra Palaceu bolji od njega bio je Englez Luke Woodhouse, 25. igrač svijeta, koji je slavio 3:1 u setovima.

Ključni trenutak meča dogodio se u trećem setu. Kod rezultata 2-2 u legovima, Krčmar je imao veliku priliku za novo vodstvo. Promašio je čak pet strelica za izlaz i osvajanje seta, što je Woodhouse iskoristio, preokrenuo i poveo 2-1.
Ključni trenutak meča dogodio se u trećem setu. Kod rezultata 2-2 u legovima, Krčmar je imao veliku priliku za novo vodstvo. Promašio je čak pet strelica za izlaz i osvajanje seta, što je Woodhouse iskoristio, preokrenuo i poveo 2-1.
Krčmar tako napušta London sa zarađenih 17.000 eura, a sada ga čeka borba na Q-Schoolu u siječnju, gdje će pokušati vratiti profesionalnu PDC Tour Card i pravo nastupa na najvećim svjetskim turnirima
U londonskom Alexandra Palaceu

Hrvat igra za nagradu od 6 milijuna eura, navijač popije 11 piva po meču, a turnir prate milijuni ljudi

Sama pozornica ove predstave, U, ima povijest jednako dramatičnu kao i mečevi koji se na njoj odigravaju. Otvorena 1873. godine kao "palača naroda", izgorjela je do temelja samo 16 dana kasnije. Brzo je obnovljena i od tada je svjedočila svemu: bila je dom prvog televizijskog prijenosa BBC-ja, izbjeglički kamp za Belgijance i Nizozemce te internacijski logor za Nijemce i Austrijance tijekom Prvog svjetskog rata

