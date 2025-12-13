Najbolji hrvatski igrač ispao na početku turnira, ali zato je zaradio ogroman novac

Najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar (46) završio je nastup na PDC Svjetskom prvenstvu već na prvoj prepreci. U dvoboju prvog kola u londonskom Alexandra Palaceu bolji od njega bio je Englez Luke Woodhouse, 25. igrač svijeta, koji je slavio 3:1 u setovima.

Ključni trenutak meča dogodio se u trećem setu. Kod rezultata 2-2 u legovima, Krčmar je imao veliku priliku za novo vodstvo. Promašio je čak pet strelica za izlaz i osvajanje seta, što je Woodhouse iskoristio, preokrenuo i poveo 2-1.

Krčmar tako napušta London sa zarađenih 17.000 eura, a sada ga čeka borba na Q-Schoolu u siječnju, gdje će pokušati vratiti profesionalnu PDC Tour Card i pravo nastupa na najvećim svjetskim turnirima