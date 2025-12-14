Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
SKIJANJE

Shiffrin ima pravu konkurenciju: Sjajna Robinson došla do nove pobjede, Vonn ponovno odlična

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super G
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 12:56

Najstarija pobjednica Svjetskog kupa Amerikanka Lindsey Vonn je završila četvrta, dok Mikaela Shiffrin, u svom povratku u ovu disciplinu, nije završila utrku

Novozelanđanka Alice Robinson pobjednica je prvog superveleslaloma sezone Svjetskog kupa u švicarskom St. Moritzu. 

Robinson je slavila u napetoj utrci ispred Francuskinje Romane Miradoli (+0.08 sekundi) i Talijanke Sofije Goggije (+0.19). Najstarija pobjednica Svjetskog kupa Amerikanka Lindsey Vonn je završila četvrta, dok Mikaela Shiffrin, u svom povratku u ovu disciplinu, nije završila utrku.

Robinson, sada sedmerostruka pobjednica utrka Svjetskog kupa, rekla je da se osjećala pomalo izgubljeno u spustu u petak na istoj stazi, pa je u subotu uzela pauzu i usredotočila se na superveleslalom u kojem nikad nije bila ni na postolju.

"Nisam previše trenirala superveleslalom ovog ljeta, ali osjećala sam se solidno. Moj prvi plasman na postolje, i to je pobjeda, to je savršeno."

Shiffrin vodi u ukupnom poretku s 458 bodova ispred Robinson (394).  
Ključne riječi
Mikaela Shiffrin Lindsey Vonn Alice Robinson Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!