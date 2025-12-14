Naši Portali
ŠTETA

Kolega imao sjajnu priliku za odličan rezultat, ali koštala ga je velika greška

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - muški slalom, prva vožnja
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 14:11

Švicarac Loic Meillard je nakon jučerašnje pobjede u veleslalomu vodio u prvoj vožnji, a nakraju je bio drugi

Hrvatski skijaš Samuel Kolega zauzeo je 17. mjesto na slalomu Svjetskog kupa u francuskom Val d'Isereu, na kojem je slavio Norvežanin Timon Haugan.

Kolega je sa startnim brojem 11 odradio korektni prvi lauf i zauzeo 11. mjesto s 1.34 sekunde zaostatka za vodećim Švicarcem Loicom Meillardom. U drugoj vožnji je odmah na početku napravio ogromnu pogrešku i spustio se na 17. poziciju s 1.87 sekundi zaostatka za pobjednikom. 

Kolega je jedini od četvorice hrvatskih skijaša izborio drugu vožnju. 
Istok Rodeš je s zaostatkom od 2.76 bio 31. i bio na pragu je prvih ovosezonskih bodova, ali je bio 18 stotinki prekratak za ulazak u drugu vožnju. Samo dvije stotinke sekunde sporiji od Rodeša bio je Filip Zubčić, a to mu je bilo dovoljno za 34. mjesto, dok je Tvrtko Ljutić startao zadnji, 69. i nakraju bio 39. s zaostatkom od 3.14 sekundi. 

Švicarac Loic Meillard je nakon jučerašnje pobjede u veleslalomu vodio u prvoj vožnji, a nakraju je bio drugi iza Norvežana Timona Haugana (+0,28). Treći je bio Norvežanin Henrik Kristoffersen (+0.34). 

Haugan vodi u poretku slaloma, a Kolega je s novih 14 bodova i ukupno 29 na 26. mjestu. 

Ključne riječi
Samuel Kolega Skijanje

