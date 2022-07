Putovali više od 1500 km, a njihovo ponašanje na tribini sve ostavilo u čudu

U prvoj utakmici drugog pretkola kvalifikacija za nogometnu Konferencijsku ligu Sparta je u Pragu ugostila norveški Viking.

Viking je iz grada Stavangera koji je udaljen od glavnog grada Osla nešto manje od 500 kilometara. Ništa od toga nije spriječilo njihove najstrastvenije navijače da dođu podržati svoj klub u Prag koji je oko 1500 kilometara udaljen od Osla. Štoviše, kući su se mogli vratiti zadovoljni rezultatom utakmice i optimistični za uzvrat koji je na rasporedu u četvrtak u Norveškoj.

No ono čime su oduševili domaćina i cijelu Europu je njihovo ponašanje po završetku utakmice. Donijeli su sa sobom velike plastične vreće u koje su skupili plastične čaše, kartone i ostalo smeće s gostujuće tribine.

Jedan je navijač tu pohvalnu gestu podijelio na svom Twitter profilu, a pozitivno čuđenje ekipe za čišćenje domaćini su prenijeli komentarom:

- Ovo još nikada nismo doživjeli!

Som vanlig hadde @viking_oslo med seg søppelposer og ryddet hele bortefeltet etter kampen. Totalt ble det 5 sekker. «We’ve never seen this before» sa gjengen som skulle inn og rydde etter oss pic.twitter.com/5LS4twYReW