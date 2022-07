VIDEO Provocirao navijače Rijeke, a oni ga rasistički izvrijeđali i gađali

Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici 2. pretkola Konferencijske lige izgubili na svom terenu od švedskog Djurgardena 1:2 (1:1).

Ravnopravno se ušlo u susret i obje su ekipe u prvih desetak minuta imale po dvije prilike za postizanje pogotka. No domaći su poveli golom Harisa Vučkića u 13. minuti. Šveđani su nakon toga jače pritisnuli i preokrenuli je rezultat preko Hampusa Finndella (38') i Victora Edvardssena (54').

Iako su prije susreta navijači švedskog kluba i domaća Armada izazvali nekoliko incidenata i sukobili se na Korzu, tijekom samog susreta nije bilo trzavica sve do 80. minute susreta. Tada je Rijeka preuzela konce igre i posljednjih desetak minuta napadala, ali nikako nije mogla postići pogodak.

Desetak minuta prije kraja gostujući stoper Hien grubim je startom zasutavio Ampema pa je došlo do naguravanja, a austrijski je sudac morao smirivati igrače kartonima (opširnije pročitajte OVDJE).

Samo četiri minute kasnije, iz igre je izašao jedan od najopasnijih igrača gostiju, krilni napadač Joel Asoro koji je po desnoj strani Djurgardensovog napada stvarao velike probleme riječkoj obrani, između ostalog bio je i asistent za drugi pogodak gostiju.

Izašao je iz igre na suprotnoj strani igrališta pa je morao prošetati polovicu kruga oko terena kako bi došao do klupe. Na tom putu provocirao je riječke navijače na istočnoj tribini Rujevice. Oni mu nisu ostali dužni. Uzvratili su pogrdnim i rasističkim povicima te su ga gađali čašama. On im je na to odgovorio sarkastičnim pljeskom, a spas je potražio pred gostujućom tribinom, odnosno kavezom.

