Puni se blagajna na Maksimiru: Dinamo nakon lude noći zaradio još milijun i pol eura

U noći slavlja dvostruke krune, Dinamo je dobio i veliki financijski bonus. Rasplet borbe za ostanak u španjolskoj La Ligi donio je 1,5 milijuna eura u maksimirsku blagajnu. U drami posljednjeg kola, Girona i Elche odigrali su 1:1, rezultat koji je Elcheu bio dovoljan da osigura ostanak i time automatski aktivira klauzulu o obveznom otkupu ugovora bivšeg dinamovca Gonzala Villara.

Španjolski veznjak stigao je u Dinamo prošlog ljeta iz Granade za tri milijuna eura kao jedno od najskupljih pojačanja, ali na Maksimiru se nije uspio nametnuti. Nakon solidnog početka sezone, izgubio je mjesto u momčadi i na kraju upisao tek 15 nastupa uz jedan pogodak. Već u siječnju poslan je na posudbu u Elche, klub u kojem je odrastao, uz klauzulu koja se sada pokazala kao pun pogodak za Dinamovu blagajnu.

Povratak u poznato okruženje očito mu je godio jer je u Elcheu procvjetao, upisavši 12 nastupa kao ključan igrač u borbi za spas. Njegov odlazak iz Dinama, podsjetimo, nije prošao bez kontroverzi nakon što se javno požalio na status. Na to je reagirao i Zvonimir Boban, okarakteriziravši njegov istup neprofesionalnim uz poruku da se problemi rješavaju unutar kluba. Rastanak je na kraju bio najbolje rješenje.

Iako je Dinamo na Villaru zabilježio financijski gubitak, povrat od 1,5 milijuna eura odlična je vijest za klupsku blagajnu. Novac stiže u idealnom trenutku, usred planiranja momčadi za novu sezonu i europske izazove. Time je službeno završena kratka epizoda Španjolca u modrom dresu. Villar trajno postaje igrač Elchea, a Dinamo je barem djelomično sanirao skupi promašaj i osigurao važna sredstva za ljetni prijelazni rok.