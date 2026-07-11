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ČEKA SE POTVRDA

Veliki preokret oko Modrića: Kapetan Vatrenih na korak do odluke koja će mnoge iznenaditi!

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.07.2026.
u 20:22

Prema informacijama koje dolaze posljednjih dana, hrvatski veznjak sve je bliže odluci da prihvati ponudu Milana i ostane na San Siru, pišu talijanski mediji. Vrlo vjerojatno bi mogao ostati još jednu sezonu, a onda tko zna, možda nas opet iznenadi

Pred hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem su samo dvije opcije u vezi njegove daljnje budućnosti. Ukoliko odluči završiti karijeru, u Real Madridu ga čekaju otvorena vrata u nekoj od direktorskih fotelja. Predsjednik Florentino Perez želio da Modrić preuzme važnu ulogu izvan terena, koristeći svoje golemo iskustvo i status jedne od najvećih legendi kluba.

Novi projekt Reala predvodit će Portugalac Jose Mourinho, koji se ovog ljeta vratio na klupu Kraljeva, a Modrić bi bio poveznica između igrača i čelnika kluba.

Ako Luka Modrić odluči nastaviti karijeru, Milan ga želi zadržati u svojoj momčadi. Iako na klupi više nije Max Allegri, s kojim je Modrić imao odličan odnos, novi trener Ruben Amorim također ga smatra ključnim dijelom svoje momčadi i već je ranije izjavio da bi i pješke otišao po njega. 

- On je igrač kojeg želimo zadržati. Razgovarao sam s njim dvaput. Ako bude potrebno, razgovarat ću s njim ponovno, nije mi teško. Nevjerojatan je, apsolutni uzor za sve nas. Neću reći da će igrati svaku utakmicu, ali želimo računati na Modrića i sljedeće sezone. Uprava je razgovarala s njim, ja sam razgovarao s njim i nadam se da će nam se pridružiti za nekoliko dana. Sada se mora odmoriti -rekao je Amorim.

Prema informacijama koje dolaze posljednjih dana, hrvatski veznjak sve je bliže odluci da prihvati ponudu Milana i ostane na San Siru, pišu talijanski mediji. Vrlo vjerojatno bi mogao ostati još jednu sezonu, a onda tko zna, možda nas opet iznenadi. 

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Ključne riječi
Milan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

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