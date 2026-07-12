Marco Cuccurin progovorio o privatnom životu i svom partneru: 'Fizički izgled mi je manje važan'

Influencer Marco Cuccurin progovorio je o svom privatnom životu koji nastoji držati podalje od očiju javnosti. Marco je u razgovoru za Dnevnik.hr ispričao jednu romantičnu gestu koju je napravio za svog partnera. "Ima puno stvari jer ja i jesam romantičan, ali reći ću da sam svom partneru poslao cvijeće u grad u kojem živi. Iz Beograda sam slao cvijeće i vozio se više od sat i pol vremena samo da mu ga mogu dostaviti na kućnu adresu jer nisam uspio pronaći nikog drugog tko radi, pa sam doslovno naručivao cvijeće iz drugog grada i plaćao taksi samo da bi cvijeće došlo do moje voljene osobe", ispričao je te dodao da mu danas izgled više nije presudan, a puno važnije mu je da s partnerom dijeli istu viziju budućnosti.

"Navest ću najvažniju stvar u kojoj primjećujem razliku, a to je kako vidi sebe za pet ili deset godina. Jako mi je važno da nije nužno u ovom trenutku sve okej, nego da se barem taj osnovni životni cilj poklapa. Ljudi se mijenjaju i ne možemo zahtijevati da će biti potpuno isti, ali, primjerice, volio bih da se vidi kao budući otac te da se zamišlja kao roditelj. Volio bih da želi proputovati svijet, da nema problem s preseljenjem u Pulu i odlaskom na mirnije mjesto kraj mora, tako da se u jednom trenutku život pauzira, da tako kažem. Definitivno mi to prije nije bilo važno. Također, fizički izgled mi je manje važan, a unutarnje stvari postaju puno bitnije te sam prije na to gledao više površno nego što to gledam sada."

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Podsjetimo, Cuccurin je na svom Instagram profilu objavio video koji je nastavak njegove šokantne priče o borbi s "podstanarkom prevaranticom". U emotivnom videu Marco je dokumentirao transformaciju stana u Puli koji je, prema njegovim riječima, ostao uništen nakon što ga je napustila problematična stanarka. Video prikazuje iscrpan proces renovacije, od golih zidova i građevinskih radova do postavljanja novih podova i modernih detalja poput kupaonice s teraco pločicama i zlatnim elementima.

Cuccurin je ranije otkrio detalje svoje agonije, navodeći kako je podstanarka, za koju tvrdi da je slovenska državljanka bez hrvatskih papira, koristila lažno ime, nije plaćala najamninu i prouzročila veliku štetu na imovini. "Kako sam se oslobodio problematične podstanarke? Ona je zapravo Slovenka bez hrvatskih papira, a sve sam na kraju riješio sam", napisao je u opisu videa. Prema njegovim navodima, više od godinu dana nije mogao legalno ući u vlastiti stan, a osjećao se potpuno nezaštićeno unatoč tome što je angažirao odvjetnike i obratio se policiji.

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Cijela situacija kulminirala je šokantnim saznanjima. Cuccurin je iznio tvrdnje da je ista žena već imala identično iskustvo s prethodnim stanodavcem te je podijelio uznemirujuću informaciju da je navodno imala namjeru udati se za njegova djeda kako bi se domogla obiteljske imovine. Nakon što je napokon uspio promijeniti bravu i ući u stan, zatekao ga je kaos i prljavština, što ga je prisililo na potpunu i skupu renovaciju.

Unatoč teškom iskustvu, Marco je odlučio okrenuti novu stranicu. Novi video odiše optimizmom i prikazuje kako se negativno iskustvo pretvara u pozitivan projekt te je odlučio ovaj stan iznajmljivati kao apartman. Rekao je i da mu se podstanarka više nikad nije javila i da ne zna gdje je.

Njegovi pratitelji s oduševljenjem su dočekali nastavak priče te su mu u komentarima pružili veliku podršku. "Bravo! Čekamo part 3!", "Naravno da želimo part 3!", samo su neke od poruka obožavatelja koji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će Marco opremiti i namjestiti svoj stan.