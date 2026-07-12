Misterij 'Hitlerovih očiju': Neobični tunel gradila je njemačka vojska, a dovršila JNA. Evo kako je nastao naziv

Jeste li znali da se u jednom od najljepših dijelova Šibenika krije neobična lokalna legenda? Kanal svetog Ante, morski prolaz koji povezuje Šibenski zaljev s otvorenim morem i tvrđavom sv. Nikole, poznat je po spektakularnim prizorima, ali i po lokalitetu koji Šibenčani već godinama nazivaju - Hitlerove oči.

Riječ je o dva pravilno postavljena otvora u stijeni, vidljiva s morske strane kanala, koja doista podsjećaju na oči usmjerene prema moru. Zbog neobičnog izgleda i pomalo nelagodnog naziva, ovaj lokalitet često pobuđuje znatiželju posjetitelja. No iza naziva se ne krije nikakva izravna veza s Adolfom Hitlerom, nego vojna povijest, lokalna predaja i šibenski smisao za nadimke. Kako piše Šibenik.IN, takozvane Hitlerove oči zapravo su vojni tunel iz Drugog svjetskog rata. Krajem 1943. godine izgradila ga je njemačka vojska kako bi zaštitila svoje torpedne čamce od savezničkih zračnih napada. Tunel je imao lučni oblik, pa je čamac na jedan otvor mogao ući, a na drugi izaći. Nakon rata objekt je dovršila Jugoslavenska narodna armija.

Iako je naziv ostao snažan i prepoznatljiv, povijesnih dokaza da je lokalitet imao izravnu vezu s Hitlerom nema. Prema lokalnoj predaji, ime su osmislili ribari koji su, promatrajući otvore iz mora, u stijeni prepoznali oblik ljudskih očiju. Naziv se zatim proširio usmenom predajom i s vremenom postao dio šibenskog lokalnog identiteta. Kanal svetog Ante kroz povijest je imao iznimnu stratešku važnost za Šibenik. Još u srednjem vijeku ulaz u kanal štitile su dvije obrambene kule, između kojih se nalazio željezni lanac kojim se zatvarao prolaz neprijateljskim brodovima. U 16. stoljeću Mlečani su ondje sagradili tvrđavu sv. Nikole, jednu od najvažnijih pomorskih utvrda na Jadranu, danas pod zaštitom UNESCO-a.

Tijekom Drugog svjetskog rata kanal je ponovno dobio važnu vojnu ulogu. Bio je prometno i obrambeno važan prostor, a jedan od najpoznatijih događaja iz tog razdoblja dogodio se 26. listopada 1944. godine, kada je tijekom savezničkog zračnog napada potopljen njemački torpedni čamac S-158. Olupina je pronađena tek 2014. godine na dubini od 38 metara i danas ima status zaštićenog kulturnog dobra. Bunkeri i tuneli u Kanalu svetog Ante, među njima i oni koje se danas naziva Hitlerovim očima, bili su dio šireg obrambenog sustava koji je služio za nadzor pomorskog prometa i zaštitu vojne infrastrukture.