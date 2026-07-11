Livaković pred velikom odlukom: Fenerbahçe mu dao rok, Dinamo čeka rasplet

BUDUĆNOST Dominika Livakovića trebala bi se rasplesti vrlo brzo. Hrvatski reprezentativni vratar ovog vikenda odlazi u Istanbul na razgovore s čelnicima Fenerbahçea, gdje će pokušati pronaći najbolje rješenje za nastavak karijere. Glavna tema sastanka bit će mogućnost njegova trajnog odlaska iz turskog kluba, a najveća želja i dalje mu je ostanak u Dinamu.

Prema informacijama turskog novinara Yağıza Sabuncuoğlua, Fenerbahçe je Livakoviću postavio jasan rok. Ako do 17. srpnja ne uspije dogovoriti transfer u novi klub, očekuje se da se hrvatski vratar vrati u Istanbul i ponovno priključi momčadi.

🚨 Fenerbahçe'nin Dominik Livaković'e verdiği izin, 17 Temmuz’da sona eriyor. Oyuncu, bu tarihe kadar bir kulüple anlaşma sağlayamazsa İstanbul’a dönerek takıma katılacak. https://t.co/IVlaWNw6BA — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 11, 2026

Situacija tako ulazi u završnu fazu, a vremena za dogovor nema mnogo. Livaković želi riješiti svoju budućnost, Dinamo ga želi zadržati, no posljednju riječ i dalje ima Fenerbahçe s kojim hrvatski vratar ima ugovor do ljeta 2028. godine.

Povratak na Maksimir posljednjih mjeseci postao je vrlo realna opcija. Livaković je prošlu polusezonu proveo na posudbi u Dinamu, gdje se odmah vratio u prepoznatljivu formu i ponovno potvrdio zašto je godinama bio jedan od najboljih hrvatskih vratara. U klubu ga navijači žele ponovno vidjeti kao prvog čuvara mreže, a i sportski sektor zagrebačkog kluba smatra da bi njegov dolazak bio veliko pojačanje.

Ipak, najveća prepreka nije dogovor između Livakovića i Dinama, nego pregovori s turskim velikanom. Fenerbahçe mora odobriti njegov odlazak, a posljednjih tjedana pregovori nisu napredovali željenom brzinom. Turski klub prolazi kroz turbulentno razdoblje nakon promjene vodstva, zbog čega Dinamo do sada nije imao jasnog sugovornika za završetak posla, iako su njegovi predstavnici već odlazili u Istanbul.

Osim toga, poznato je da turski klubovi često dugo donose odluke, dok Dinamo želi što prije definirati momčad za novu sezonu. Zbog toga Livakovićev menadžer Andy Bara već razgovara i s drugim zainteresiranim klubovima. Interes navodno postoji iz Engleske i Italije, a među klubovima koji se spominju nalaze se Crystal Palace i Torino.

Podsjetimo, Dinamo je Livakovića u ljeto 2023. godine prodao Fenerbahçeu za oko sedam milijuna eura. U dresu turskog kluba skupio je 74 nastupa, ali je nakon ozljede tijekom sezone 2024./25. izgubio mjesto među vratnicama. Nakon toga otišao je na posudbu u Gironu, gdje nije upisao nijedan nastup, prije nego što se vratio u Zagreb.

Boravak u Dinamu ponovno mu je otvorio vrata reprezentacije te potvrdio status prvog vratara Hrvatske na velikim natjecanjima. Za zagrebački klub Livaković je ukupno branio 310 puta i ostao jedan od najvažnijih vratara u novijoj povijesti Modrih.