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The Rolling stones: Kako je sve počelo

Brian, Keith i Mick spavali su u istom krevetu, a zatim je došlo do komplikacije: 'Brian je uništio mnogo stvari time što je spavao s Mickom'

Autor
Ivica Beti
12.07.2026.
u 12:35

Jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih bendova na današnji dan 1962. imao je povijesni debi u londonskom klubu Marquee

Mick Jagger i Keith Richards rođeni su u bolnici Livingstone u Dartfordu u Kentu 1943. godine u razmaku od nekoliko mjeseci. Išli su u istu osnovnu školu Maypole County Primary School, nakon koje su im se putevi razišli jer se obitelj Jagger preselila u osam kilometara udaljeni Wilmington, a obitelj Richards u Temple Hill pa su dvojica prijatelja izgubila kontakt. Keith je bio student na Umjetničkoj akademiji Sidcup, a Mick student ekonomije kada su, nekoliko godina kasnije, naletjeli jedan na drugoga na stanici u Dartfordu. Jagger je sa sobom nosio ploče Chucka Berryja i Muddyja Watersa, počeli su tijekom vožnje vlakom do Londona razgovarati o glazbi i otkrili obostrani interes za R&B i blues. Uslijedile su zajedničke svirke koje su dovele do legendarnog nastupa u Marquee Jazz Clubu u Cheltenhamu 12. srpnja 1962. Tu su, u zadimljenom kafiću, uz litre piva i žestica, nastali The Rolling Stonesi. Tada nitko od mlađahnih glazbenika nije ni slutio kakvi će rock'n'roll giganti postati, inspiracija generacijama mladih i noćna mora roditelja. Da im ni nakon više od šest desetljeća ne pada na pamet stati, dokazali su i 10. srpnja 2026., kada su objavili svoj 25. studijski album "Foreign Tongues". Album su najavili singlovi "In The Stars" te "Rough and Twisted", a na njemu se nalaze i posljednje snimke legendarnog bubnjara Charlieja Wattsa. No vratimo se na početak priče o tome kako je nastao bend koji će prodati, prema nekim izračunima, oko 250 milijuna ploča.

Ključne riječi
kultura klub prvi nastup glazba The Beatles Brian Jones Keith Richards Mick Jagger rock and roll bend The Rolling Stones

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