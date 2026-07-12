Brian, Keith i Mick spavali su u istom krevetu, a zatim je došlo do komplikacije: 'Brian je uništio mnogo stvari time što je spavao s Mickom'

Mick Jagger i Keith Richards rođeni su u bolnici Livingstone u Dartfordu u Kentu 1943. godine u razmaku od nekoliko mjeseci. Išli su u istu osnovnu školu Maypole County Primary School, nakon koje su im se putevi razišli jer se obitelj Jagger preselila u osam kilometara udaljeni Wilmington, a obitelj Richards u Temple Hill pa su dvojica prijatelja izgubila kontakt. Keith je bio student na Umjetničkoj akademiji Sidcup, a Mick student ekonomije kada su, nekoliko godina kasnije, naletjeli jedan na drugoga na stanici u Dartfordu. Jagger je sa sobom nosio ploče Chucka Berryja i Muddyja Watersa, počeli su tijekom vožnje vlakom do Londona razgovarati o glazbi i otkrili obostrani interes za R&B i blues. Uslijedile su zajedničke svirke koje su dovele do legendarnog nastupa u Marquee Jazz Clubu u Cheltenhamu 12. srpnja 1962. Tu su, u zadimljenom kafiću, uz litre piva i žestica, nastali The Rolling Stonesi. Tada nitko od mlađahnih glazbenika nije ni slutio kakvi će rock'n'roll giganti postati, inspiracija generacijama mladih i noćna mora roditelja. Da im ni nakon više od šest desetljeća ne pada na pamet stati, dokazali su i 10. srpnja 2026., kada su objavili svoj 25. studijski album "Foreign Tongues". Album su najavili singlovi "In The Stars" te "Rough and Twisted", a na njemu se nalaze i posljednje snimke legendarnog bubnjara Charlieja Wattsa. No vratimo se na početak priče o tome kako je nastao bend koji će prodati, prema nekim izračunima, oko 250 milijuna ploča.