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ŽIVOTNI INTERVJU: ŽELJKO STIPIĆ

'Zvali su me Jesenjin, ministrirao sam biskupu Jezerincu, ali sam izbačen iz zajednice mladih kršćana. Ovo mi je zadnja godina na čelu sindikata'

Autor
Božena Matijević
12.07.2026.
u 14:10

Nisam rođen za Golijata. Imam tu tvorničku grešku, ja to naprosto ne mogu i ne želim biti. To ne dolazi u obzir. U mom je genetskom kodu, a za dragim Bogom popravka nema, to zauzimanje za slabijega, za onoga kome treba pomoć.

Da ga samo vidite, ali ga ne možete čuti, umirali biste od želje da doznate o čemu taj čovjek tako uživljeno govori. Osjećate da je u tome puno snage, strasti, temperamenta, elokvencije, svih mogućih emocija... Svaki, ali baš svaki mišić lica uposlen mu je na najjače. Čak mu i naočale za vid sudjeluju u toj živahnoj dinamici. A ruke da i ne spominjemo. Zapravo, cijelim tijelom on jasno daje do znanja da je u njega neke unutarnje vatre. Eeeeee, ali kada ga i čujete, kada se spoje slika i ton, onda vam jedino preostaje dubok naklon. Jer takvu se moćnu govorničku vještinu koja počiva na nimalo nametljivoj niti razmetljivoj, već s njim naprosto suživljenoj erudiciji i glasu koji razbuđuje, mada povremeno, usklađen sa značenjem riječi, zna prijeći i u tiše zvukovne predjele, rijetko se susreće. Među javnim govornicima još i rjeđe.

Ključne riječi
sindikati životni intervju Željko Stipić

Komentara 4

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MI
miliša
14:21 12.07.2026.

Tko je, ali stvarno, taj čovjek?

AN
Antonio1952
14:43 12.07.2026.

Nisam ljubitelj sindikalnih vodja, a ovaj mi djeluje naporno, stalno se ponavlja.

SI
Sivooki
14:20 12.07.2026.

Kalimero...?

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