Da ga samo vidite, ali ga ne možete čuti, umirali biste od želje da doznate o čemu taj čovjek tako uživljeno govori. Osjećate da je u tome puno snage, strasti, temperamenta, elokvencije, svih mogućih emocija... Svaki, ali baš svaki mišić lica uposlen mu je na najjače. Čak mu i naočale za vid sudjeluju u toj živahnoj dinamici. A ruke da i ne spominjemo. Zapravo, cijelim tijelom on jasno daje do znanja da je u njega neke unutarnje vatre. Eeeeee, ali kada ga i čujete, kada se spoje slika i ton, onda vam jedino preostaje dubok naklon. Jer takvu se moćnu govorničku vještinu koja počiva na nimalo nametljivoj niti razmetljivoj, već s njim naprosto suživljenoj erudiciji i glasu koji razbuđuje, mada povremeno, usklađen sa značenjem riječi, zna prijeći i u tiše zvukovne predjele, rijetko se susreće. Među javnim govornicima još i rjeđe.
'Zvali su me Jesenjin, ministrirao sam biskupu Jezerincu, ali sam izbačen iz zajednice mladih kršćana. Ovo mi je zadnja godina na čelu sindikata'
Nisam rođen za Golijata. Imam tu tvorničku grešku, ja to naprosto ne mogu i ne želim biti. To ne dolazi u obzir. U mom je genetskom kodu, a za dragim Bogom popravka nema, to zauzimanje za slabijega, za onoga kome treba pomoć.
Komentara 4
Nisam ljubitelj sindikalnih vodja, a ovaj mi djeluje naporno, stalno se ponavlja.
Kalimero...?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Tko je, ali stvarno, taj čovjek?