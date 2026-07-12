'Zvali su me Jesenjin, ministrirao sam biskupu Jezerincu, ali sam izbačen iz zajednice mladih kršćana. Ovo mi je zadnja godina na čelu sindikata'

Da ga samo vidite, ali ga ne možete čuti, umirali biste od želje da doznate o čemu taj čovjek tako uživljeno govori. Osjećate da je u tome puno snage, strasti, temperamenta, elokvencije, svih mogućih emocija... Svaki, ali baš svaki mišić lica uposlen mu je na najjače. Čak mu i naočale za vid sudjeluju u toj živahnoj dinamici. A ruke da i ne spominjemo. Zapravo, cijelim tijelom on jasno daje do znanja da je u njega neke unutarnje vatre. Eeeeee, ali kada ga i čujete, kada se spoje slika i ton, onda vam jedino preostaje dubok naklon. Jer takvu se moćnu govorničku vještinu koja počiva na nimalo nametljivoj niti razmetljivoj, već s njim naprosto suživljenoj erudiciji i glasu koji razbuđuje, mada povremeno, usklađen sa značenjem riječi, zna prijeći i u tiše zvukovne predjele, rijetko se susreće. Među javnim govornicima još i rjeđe.