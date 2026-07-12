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Na rubu

Varvodić: Hrvatski sport ne smije biti talac nepoznavanja međunarodnih sportskih pravila

Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
12.07.2026.
u 21:16

Kandidat za predsjednika HOO-a poručio je da je reakcija Europskih olimpijskih odbora upozorenje kako hrvatski sport treba vodstvo koje razumije međunarodne institucije i štiti ugled olimpijskog pokreta

Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić osvrnuo se na najnoviji stav Europskih olimpijskih odbora (EOO), koji su izrazili žaljenje zbog puštanja u javnost pisma u kojem je Medicinska i antidopinška komisija EOO-a dala podršku kandidaturi Dragana Primorca.

Varvodić smatra kako upravo ovakva situacija najbolje pokazuje zašto je Hrvatskom olimpijskom odboru potrebno vodstvo koje razumije međunarodni sportski sustav, autonomiju sporta i važnost očuvanja vjerodostojnosti hrvatskog sporta.

 - Najnoviji stav Europskih olimpijskih odbora, u kojem su izrazili žaljenje zbog puštanja u javnost pisma njihove Medicinske i antidopinške komisije, najbolje sumira moj motiv da budem kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Smatram da se hrvatski sport ne smije dovoditi u ovakve situacije, koje su suprotne olimpijskim vrijednostima i nedostojne institucije kao što je Hrvatski olimpijski odbor.

Gospodin Primorac i njegov tim ovim su potezom pokazali da ne razumiju kako funkcioniraju međunarodne sportske institucije i koliko se ozbiljno u njima štite autonomija sporta, integritet i vjerodostojnost. Upravo na tim vrijednostima inzistirat ću kao budući predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Kao prvi potpredsjednik Europske federacije vodenih sportova i član Ureda Svjetske federacije vodenih sportova, s dugogodišnjim iskustvom na vodećim pozicijama u međunarodnim sportskim institucijama, svjestan sam koliko se u svijetu vrhunskog sporta cijene autonomija sporta, integritet, poštenje i fair play.

Zato smatram da je potpuno neprihvatljivo dovesti hrvatski sport u situaciju da se europske sportske institucije moraju javno očitovati zbog događaja u izbornoj kampanji za predsjednika HOO-a. Time nije narušena samo vjerodostojnost jedne kampanje, nego je nepotrebno doveden u pitanje i ugled hrvatskog sporta. 

Vrijeme je za promjenu. Hrvatski sport zaslužuje vodstvo koje razumije međunarodni sport, poštuje njegova pravila i štiti njegov ugled - izjavio je Josip Varvodić, kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Ključne riječi
kandidati Dragan Primorac Ivan Varvodić Hrvatski olimpijski odbor

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