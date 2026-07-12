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VIDEO Je li čip u lopti prevara? Rekonstrukcija engleskog medija pokazala da je lopta dirala kabel

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 12:54

Pogodak je pao nakon brze akcije kada je vratar Norveške Orjan Nyland vrlo loše ispucao loptu i lopta je stigla u noge Engleza. Problem je što Nylandovo ispucavanje nije bilo loše već je lopta, kako tvrde Norvežani, udarila u kabel na kojem leži kamera

Engleska se na vrlo kontroverzan način plasirala u polufinale Svjetskog prvesntva pobjedom protiv Norveške od 2:1. Poveli su Norvežani golom Andreasa Scjhelderupa u 37. minuti, a preokret Englezima donio je Jude Bellingham u sudačkoj nadoknadi prvog dijela i u prvom produžetku.

Priča koja dan nakon utakmice puni naslovnice svjetskih medija je ona oko prvog gola igrača Real Madrida. Pogodak je pao nakon brze akcije kada je vratar Norveške Orjan Nyland vrlo loše ispucao loptu i lopta je stigla u noge Engleza. Problem je što Nylandovo ispucavanje nije bilo loše već je lopta, kako tvrde Norvežani, udarila u kabel na kojem leži kamera iznad travnjaka i naglo pala.

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Čak je i ugledni britanski BBC napravio 3D rekonstrukciju cijele situacije i rezultat je jasan - lopta je zaista dirala kabel te je akcija trebala biti prekinuta u tom trenutku. BBC nije sam objavio rekonstrukciju kao dokaz da je lopta dirala kabel, ali čitateljima je snimka sama po sebi poslužila kao dokaz.

Sada se pojavljuju razne teorije o famoznom čipu u lopti koja se koristi na ovom Mundijalu. Taj bi komad tehnologije trebao registrirati apsolutno svaki dodir s loptom, ali ovaj nije zabilježila. Cijela situacija neodoljivo podsjeća na onu kod pogotka Joška Gvardiola u utakmici Hrvatske i Portugala kada je taj čip registrirao dodir kose Igora Matanovića ranije u akciji.
Ključne riječi
Norveška nogometna reprezentacija čip FIFA SP 2026.

Komentara 1

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CI
Ciroza
13:07 12.07.2026.

Eh, šta ti ja karma. Nama norveški sudac gleda "smicanje" lopte po pramenu kose, a koja ne mijenja smjer niti rotaciju, te po namjernom sugeriranju VAR-a dosuđuje to što dosuđuje, a njima je golim okom vidljivo da lopta udara u nešto, te da mijenja smjer i skraćuje parabolu pada, ali se VAR ne oglašava. Ovo je prvenstvo bezočna krađa sa ciljem gomilanja love na račun organizatora i FIFA-e (FUFE). Prema neselektivnoj aktivaciji VAR-a, uopće ne sumnjam da je Hrvatsku, ali ne samo i nas, jednostavno trebalo eliminirati, da nebi nekome kvarili planove za profitom.

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