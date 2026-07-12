VIDEO Je li čip u lopti prevara? Rekonstrukcija engleskog medija pokazala da je lopta dirala kabel

Engleska se na vrlo kontroverzan način plasirala u polufinale Svjetskog prvesntva pobjedom protiv Norveške od 2:1. Poveli su Norvežani golom Andreasa Scjhelderupa u 37. minuti, a preokret Englezima donio je Jude Bellingham u sudačkoj nadoknadi prvog dijela i u prvom produžetku.

Priča koja dan nakon utakmice puni naslovnice svjetskih medija je ona oko prvog gola igrača Real Madrida. Pogodak je pao nakon brze akcije kada je vratar Norveške Orjan Nyland vrlo loše ispucao loptu i lopta je stigla u noge Engleza. Problem je što Nylandovo ispucavanje nije bilo loše već je lopta, kako tvrde Norvežani, udarila u kabel na kojem leži kamera iznad travnjaka i naglo pala.

Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čak je i ugledni britanski BBC napravio 3D rekonstrukciju cijele situacije i rezultat je jasan - lopta je zaista dirala kabel te je akcija trebala biti prekinuta u tom trenutku. BBC nije sam objavio rekonstrukciju kao dokaz da je lopta dirala kabel, ali čitateljima je snimka sama po sebi poslužila kao dokaz.

Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf — Miika Arponen (@MiikaArponen) July 12, 2026

Sada se pojavljuju razne teorije o famoznom čipu u lopti koja se koristi na ovom Mundijalu. Taj bi komad tehnologije trebao registrirati apsolutno svaki dodir s loptom, ali ovaj nije zabilježila. Cijela situacija neodoljivo podsjeća na onu kod pogotka Joška Gvardiola u utakmici Hrvatske i Portugala kada je taj čip registrirao dodir kose Igora Matanovića ranije u akciji.