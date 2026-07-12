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NAJUSPJEŠNIJA OPĆINA U DRŽAVI

Nekada smo plastiku prodavali Kini, a sada plaćamo da je odvezu

Autor
Ivica Beti
12.07.2026.
u 21:37

Srpanj je mjesec koji je globalno posvećen smanjenju količine plastičnog otpada pa smo istražili kako u Hrvatskoj funkcionira sustav skupljanja, recikliranja i oporabe plastike

Mi smo samo sakupljači otpada, mi se ne bavimo njegovom oporabom. To je velika razlika. Oporabom se bave druge tvrtke – govori nam Đuro Ujlaki, direktor komunalne tvrtke Pre-kom iz Preloga, koja je u prošloj godini prikupila rekordne količine otpada, oko 17.930 tona, što je rast od jedanaest posto u odnosu na 2024. Postoci su odvajanja otpada u gradovima i općinama koje Pre-kom pokriva od 54 posto u Općini Jalžabet u Varaždinskoj županiji do čak 74,4 posto u međimurskoj Općini Belici, koja je i dalje jedinica lokalne uprave s najboljom stopom odvajanja otpada u cijeloj Hrvatskoj. Prosječno kućanstvo na području na kojem djeluje Pre-kom proizvede godišnje 227 kilograma miješanoga komunalnog otpada, a prosječni stanovnik 71 kilogram.

Ključne riječi
Varaždinska županija Međimurje PET ambalaža recikliranje ambalaža otpad

Komentara 7

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SE
Serđo23
22:27 12.07.2026.

Ha ha ! Onaj tko je razbio Yugu , dobro je znao šta radi za svoj đep !?

TO
Torabora19
22:06 12.07.2026.

Moje sposobno Međimurje, da su svi u Hrvatskoj kak mi Međimurci Švicarska bi bila banana u odnosu na nas.

SL
slavenZadravec
21:59 12.07.2026.

Plaćanje drugoj državi da odveze našu plastiku nije zbrinjavanje otpada nego, najvjerojatnije, pogoršanje situacije. Ipak, još 10, možda i dvadeset godina će takve sheme funkcionirati, a nakon toga će ionako biti prekasno. možda buduće generacije izmisle čudesno rješenje .... Da, moš mislit.

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