Nekada smo plastiku prodavali Kini, a sada plaćamo da je odvezu

Mi smo samo sakupljači otpada, mi se ne bavimo njegovom oporabom. To je velika razlika. Oporabom se bave druge tvrtke – govori nam Đuro Ujlaki, direktor komunalne tvrtke Pre-kom iz Preloga, koja je u prošloj godini prikupila rekordne količine otpada, oko 17.930 tona, što je rast od jedanaest posto u odnosu na 2024. Postoci su odvajanja otpada u gradovima i općinama koje Pre-kom pokriva od 54 posto u Općini Jalžabet u Varaždinskoj županiji do čak 74,4 posto u međimurskoj Općini Belici, koja je i dalje jedinica lokalne uprave s najboljom stopom odvajanja otpada u cijeloj Hrvatskoj. Prosječno kućanstvo na području na kojem djeluje Pre-kom proizvede godišnje 227 kilograma miješanoga komunalnog otpada, a prosječni stanovnik 71 kilogram.