Amerika pokrenula masovni napad na Iran. Hegseth poslao oštru poruku: 'Napravili su loš izbor'

Sjedinjene Države napale su Iran u nedjelju rano ujutro zbog iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu u kojem se kontejnerski brod zapalio i prisilio posadu da ga napusti, javlja agencija AP. Iran je odgovorio napadima usmjerenima na nekoliko zemalja u Zaljevu, uključujući Bahrein, Kuvajt, Katar i Oman.

Izbijanje borbi pokrenulo je nova pitanja o naporima da se postigne trajni kraj rata koji je počeo 28. veljače. Središnje zapovjedništvo američke vojske priopćilo je da je u nedjeljnim napadima pogodilo oko 140 ciljeva, daleko više nego u dva prethodna kruga napada, te da su ciljali na mjesta za lansiranje raketa i dronova, skladišta streljiva, komunikacijsku opremu i druga mjesta. Rečeno je da će napadi oslabiti iransku sposobnost da ugrozi civilni brodski promet. "Iran je napravio loš izbor. Sada plaća", napisao je američki ministar obrane Pete Hegseth na internetu.

SAD je prošlog tjedna pokrenuo tri runde zračnih napada usmjerenih na Iran zbog iranskih napada na brodove koji prolaze kroz tjesnac, koristeći rutu kojom pokušava izbjeći teritorijalne vode Islamske Republike. Iran je uzvratio napadom na nacije u regiji u kojima se nalaze američke vojne snage, inzistirajući da sam mora kontrolirati tjesnac i potencijalno naplaćivati ​​brodovima prolaz kroz njega. "Doba jednostranih sporazuma je – završilo. Rekli smo vam: držite riječ ili platite cijenu. Stvarnost kuca na vrata", napisao je u nedjelju Mohammad Bagher Qalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač.

U nedjelju rano ujutro oglasila su se upozorenja na rakete u nekoliko arapskih zemalja Perzijskog zaljeva. Katarska vojska izjavila je da je presrela nadolazeću iransku vatru, a eksplozije su se čule u susjednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tri osobe, uključujući dijete, ranjene su nakon pada šrapnela tijekom presretanja iranskih napada, priopćilo je katarsko ministarstvo unutarnjih poslova, ne dajući detalje o njihovim uvjetima. Kuvajtska vojska također je izjavila da presreće nadolazeću vatru. Omanska državna novinska agencija izvijestila je da su dronovi pogodili lokacije na sjeveroistoku Omana, u području koje se nalazi na Hormuškom tjesnacu. Iran je prethodno preuzeo odgovornost za napade na Oman. Napad se dogodio nakon što su dvije zemlje održale razgovore u subotu.