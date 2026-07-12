Problem za Dinamo: Fenerbahče odbio ponudu plavih za Livakovića, javila se još dva kluba

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković čvrsto je odlučio napustiti turski Fenerbahče ovog ljeta. Prvu polovicu prošle sezone proveo je na posudbi u Gironi, a drugu u Dinama kada je postalo jasno da u Istanbulu neće braniti. U Dinamu je ulovio kontinuitet igrara i branio vrlo dobro, ali posudba mu je istekla s posljednjim danom lipnja te je sada ponovno igrač Fenera.

Livaković se želi vratiti u Dinamo, Dinamo želi vratiti Livakovića, ali nešto se tu pita i Fener. Plavi su spremni otkupiti ga, ali prva ponuda koju su poslali je odbijena pišu turski mediji. Dinamo je ponudio tri milijuna eura fiksne odštete i još milijun kroz razne bonuse, ali za Fener je taj iznos premali.

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Očekuje se kako će Dinamo poslati i drugu, nešto bolju ponudu, ali postoji drugi problem za plave. Interes za hrvatskim vratarom pokazuju engleski Crystal Palace i talijanski Torino - klubovi čije financijske ponude Dinamo ne može pratiti. Dinamova prednost jest što Livaković želi ostati na Maksimiru, ali ostaje za vidjeti hoće li se to dogoditi.

Livakovićev menadžer Andy Bara pregovara u njegovo ime te će igrač u dogovoru s njim donijeti konačnu odluku. U svakom slučaju, više o njegovoj budućnosti znat ćemo u danima koji dolaze.