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NOVA ERA

Kovač se riješio problematične zvijezde: Prodao ga je Barceloni za 30 milijuna eura

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atalanta v Borussia Dortmund
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
10.07.2026.
u 19:25

Adeyemi je na početku prošle sezone kažnjen s 450 tisuća eura kada je uhvaćen u zračnoj luci s ilegalnim vatrenim oružjem

Najpoznatiji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano potvrdio je kako je Borussia Dortmund prodala napadača Karima Adeyemija u Barcelonu. Hrvatski stručnjak Niko Kovač tako ostaje bez brzonogog napadača koji jednako dobro igra na krilu i u sredini napada. To mu vjerojatno ipak neće teško pasti budući da je u prošlosti imao problema s njim.

Adeyemi je na početku prošle sezone kažnjen s 450 tisuća eura kada je uhvaćen u zračnoj luci s ilegalnim vatrenim oružjem. Uskoro se ispričao klubu i navijačima, ali to je bio samo početak njegovih problema. Jednom prilikom je nakon što ga je Kovač izvadio iz igre prošao pokraj njega i krenuo prema svlačionici. Tada je Sebastian Kehl, sportski direktor, istrčao pred njega i poručio mu da se vrati na klupu.

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Odnos između njega i kluba nakon toga bio je u potpunosti narušen te se pretpostavljalo kako će ovog ljeta napustiti klub što se na kraju i dogodilo. Barcelona će ga platiti 22 milijuna eura fiksno plus dodatnih sedam milijuna eura kroz bonuse koji se mogu ostvariti kroz osvajanje prvenstva i Adeyemijevim brojem nastupa za Blaugranu.

Ono što je zanimljivo jest da je Adeyemi inzistirao na transferu samo u Barcelonu pa je zbog Katalonaca odbio druge ponude.
Ključne riječi
Niko Kovač Borussia Dortmund Barcelona Karim Adeyemi

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