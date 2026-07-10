Kovač se riješio problematične zvijezde: Prodao ga je Barceloni za 30 milijuna eura

Najpoznatiji svjetski insajder za transfere Fabrizio Romano potvrdio je kako je Borussia Dortmund prodala napadača Karima Adeyemija u Barcelonu. Hrvatski stručnjak Niko Kovač tako ostaje bez brzonogog napadača koji jednako dobro igra na krilu i u sredini napada. To mu vjerojatno ipak neće teško pasti budući da je u prošlosti imao problema s njim.

Adeyemi je na početku prošle sezone kažnjen s 450 tisuća eura kada je uhvaćen u zračnoj luci s ilegalnim vatrenim oružjem. Uskoro se ispričao klubu i navijačima, ali to je bio samo početak njegovih problema. Jednom prilikom je nakon što ga je Kovač izvadio iz igre prošao pokraj njega i krenuo prema svlačionici. Tada je Sebastian Kehl, sportski direktor, istrčao pred njega i poručio mu da se vrati na klupu.

Otkriveno tko sve želi Zlatka Dalića nakon odlaska iz Hrvatske! Pljušte ponude, zovu ga dva diva Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odnos između njega i kluba nakon toga bio je u potpunosti narušen te se pretpostavljalo kako će ovog ljeta napustiti klub što se na kraju i dogodilo. Barcelona će ga platiti 22 milijuna eura fiksno plus dodatnih sedam milijuna eura kroz bonuse koji se mogu ostvariti kroz osvajanje prvenstva i Adeyemijevim brojem nastupa za Blaugranu.

Ono što je zanimljivo jest da je Adeyemi inzistirao na transferu samo u Barcelonu pa je zbog Katalonaca odbio druge ponude.