Veliki Bobanov zaokret: Probudio je Zagreb i stvorio moćan stroj spreman za Europu

Zastor na Dinamovu sezonu spušten je spektakularnom subotnjom feštom u Maksimiru, plavi igrači na oproštaju od sezone slavili su dvostruku krunu s navijačima, a ova sezona bila je po mnogočemu posebna. Ponajprije zbog toga što je ovo prva osvojena titula nakon što je Dinamo dobio novi, demokratski Statut i tako postao klub svih navijača. I zato su emocije za 26. naslov prvaka Hrvatske bile toliko izražene i posebne.

Kako bismo ocijenili Dinamovu sezonu? Na skali od 1 do 10, plavi bi ove sezone dobili sjajnu osmicu, možda i devetku. Po broju bodova, bila je ovo druga najuvjerljivija bodovna prednost prvaka nad drugoplasiranim u posljednjih 13 godina HNL-a. Bodovno uvjerljivi naslov Dinama bio je samo onaj iz sezone 2018/19., kada su plavi imali 25 bodova prednosti nad drugoplasiranom Rijekom. Dinamo je furioznim nastupima u 2026. godini svim konkurentima poručio da su barem za klasu slabiji.

Vratimo li se godinu dana unatrag, malo tko bi očekivao takav rasplet sezone. Jer, podsjetimo, Dinamo je prije godinu dana ostao bez oba trofeja, a zbog toga je slijedio nužni reset momčadi. Predsjednik Zvonimir Boban beskompromisno se prihvatio tog posla, a mnogi su s nepovjerenjem gledali na njegovu odluku da otpiše otpisivanja gotovo svih senatora i slaganju potpuno nove momčadi. Doveo je Boban, zajedno s prvim suradnicima, čak 17 novih igrača tijekom ljetnog prijelaznog roka. Istina, prilično se pritom morao "kockati", trošiti novac na brojne raskide ugovora, a onda i na dolaske brojnih igrača, ali je Dinamo na kraju itekako profitirao. Naravno da je bilo i nekih promašaja s pojačanjima, ali većina njih itekako je opravdala Dinamovo povjerenje. Baš kao što je povjernje opravdao i trener Mario Kovačević, oko kojeg je, već i prije samog dolaska, bilo najviše prijepora.

Ulazak plavih u sezonu bio sjajan, u prvih šest utakmica Kovačević je upisao pet pobjeda i remi, uz impresivnu gol razliku 18:2, sa čak pet utakmica bez primljenog pogotka. Krenulo se sjajno i u Europskoj ligi, pobjedama 3:1 protiv Fenerbahcea Maksimiru, pa onda protiv Maccabija u Bačkoj Topoli. No, dolaskom jeseni krenuli su i prvi rezultatski posrtaji. Dinamo je u rujnu i listopadu u HNL-u izgubio od Gorice, Lokomotive i Vukovara, a kada su plavi početkom studenog poraženi s 2:1 od Istre na Aldo Drosini, mnogi su zazivali Kovačevićev kraj. Dinamo je u tom trenutku zaostajao četiri boda za Hajdukom, dogodio se pritom i prvi potop u Europi (vrlo loša igra u porazu 0:3 od Celte u Maksimiru), pa ne treba čuditi da je više od pola plavog puka zazivala smjenu trenera. No, Boban je u tim trenucioma pokazao da ima viziju, odlučio je ne raditi najjednostavniji, populistički potez smjene trenera, već je čvrsto stao iza Kovačevića. Tu je Boban napravio veliki zaokret u odnosu na neka ranija vremena kad su treneri "padali" nakon dvije-tri lošije utakmice. Kovačević je izdržao brojne udare, poveo momčad u zimske pripreme i odradio proljeće za povijest. I baš ta spomenuta utakmica protiv Istre, davnog 5. studenog, bila je prekretnica sezone. Plavi su nakon toga nanizali 23 prvenstvene utakmice bez poraza i lakoćom osvojili prvenstvo.

Tijekom zime Boban je odradio još jednu rundu doselekcije, otišli su Villar, Mudražija i Ljubičić, a u Maksimir je, na oduševljenje plavog puka, doveden prvi reprezentativni vratar Dominik Livaković. Bila je to snažna poruka i svim rivalima da ove godine neće moći do naslova. Dinamo je na kraju izvukao i europski dio sezone, plasirao se među 24 najboljih u Europskoj ligi i tako osigurao doigravanje u kojem se nesretno ispalo od Genka u produžecima uzvratne utakmice. Unatoč tom ispadanju, 2026. je bila sjajna za Dinamo. Trener Kovačević ove je kalendarske godine "probudio" Belju i Stojkovića, pronašao idealni vezni red (Mišić, Zajc, Stojković) i potpuno izdominirao domaću konkurenciju.

Dinamo je vratio dvostruku krunu u Maksimir, Dinamo je vratio i navijače na tribine, Zagreb se konačno probudio, što je potvrda su Dinamo i Boban na jako, jako dobrom putu... No, neće spavati na lovorikama, već će se posvetiti idućem cilju, a to je povratak u najelitnije klupsko natjecanje - Ligu prvaka. Svjestan je Boban da će za taj cilj trebati dovesti još neka pojačanja, da će pritom trebati imati sreće i u ždrijebu, no veseli što su napravljeni sjajni temelji, što momčad već sada ima glavu i rep. I što je godinu dana uigranija nego prošlo ljeto kada je stiglo 17 novih igrača. I zato, dinamovi navijači s velikim optimizmom očekuju novu sezonu.