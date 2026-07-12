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Denis Romac
Autor
Denis Romac

Razotkrivanje u Ankari i Trumpovo prihvaćanje nove realnosti

12.07.2026. u 12:34

Europljani se pripremaju za "život bez Amerike" i već su pokrenuli mehanizme za uspostavu obrambene, tehnološke i financijske neovisnosti, svjesni da se Trumpu više ne može vjerovati

Pamti li još tko što su bili prvi potezi Donalda Trumpa prema Ukrajini nakon povratka u Bijelu kuću prije skoro 18 mjeseci? Trump je Ukrajincima najprije obustavio svu vojnu i financijsku pomoć, a onda je u jednom trenutku s Kijevom čak prestao dijeliti i obavještajne podatke, premda to osigurava ne samo detektiranje ciljeva unutar ruskog teritorija nego i izravno spašava ukrajinske živote, jer omogućava detekciju polijetanja ruskih bombardera i lansiranja projektila nekoliko minuta prije udara, a onda i aktivaciju ukrajinske protuzračne obrane i odlazak civila u skloništa. Tada se dogodio i onaj sramotni napad na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući, kada su se Trump i njegov potpredsjednik J. D. Vance obrušili na Zelenskog optužujući ga da je nezahvalan i da nema karte u svojim rukama.

Ključne riječi
NATO Ankara Donald Trump

Komentara 1

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PO
Potepuh
12:44 12.07.2026.

Europljani se pripremaju za "život bez Amerike" Europljani kupuju naoružanje od Amerike kao nikad prije.

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