Razotkrivanje u Ankari i Trumpovo prihvaćanje nove realnosti

Pamti li još tko što su bili prvi potezi Donalda Trumpa prema Ukrajini nakon povratka u Bijelu kuću prije skoro 18 mjeseci? Trump je Ukrajincima najprije obustavio svu vojnu i financijsku pomoć, a onda je u jednom trenutku s Kijevom čak prestao dijeliti i obavještajne podatke, premda to osigurava ne samo detektiranje ciljeva unutar ruskog teritorija nego i izravno spašava ukrajinske živote, jer omogućava detekciju polijetanja ruskih bombardera i lansiranja projektila nekoliko minuta prije udara, a onda i aktivaciju ukrajinske protuzračne obrane i odlazak civila u skloništa. Tada se dogodio i onaj sramotni napad na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući, kada su se Trump i njegov potpredsjednik J. D. Vance obrušili na Zelenskog optužujući ga da je nezahvalan i da nema karte u svojim rukama.