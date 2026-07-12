FOTO Vampirica Olja stigla na Ultru: Kožnom kombinacijom, lancima i rogovima na glavi privlačila pozornost

Kostimi na drugom danu Ultra Europe festivala koji je održan sinoć u Splitu, ponovno su bili glavnom temom. Partijaneri su se isticali u dresovima, ali i posebnim kratkim izdanjima. Uz to imali smo priliku vidjeti i vile, a stigla je i jedna vampirica.
Kostimi na drugom danu Ultra Europe festivala koji je održan sinoć u Splitu, ponovno su bili glavnom temom. Partijaneri su se isticali u dresovima, ali i posebnim kratkim izdanjima. Uz to imali smo priliku vidjeti i vile, a stigla je i jedna vampirica.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Olja Einfalt, bivša natjecateljica showa "Ljubav je na selu", stigla je na Ultru i to u posebnom izdanju.
Olja Einfalt, bivša natjecateljica showa "Ljubav je na selu", stigla je na Ultru i to u posebnom izdanju.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Splitska vampirica imala je kožni outfit ukrašen zakovicama i zlatnim lancima, obula je visoke platforme, a da upotpuni izdanje, odabrala je tamni make up i dugu, plavu kosu. Točka na i njenog outfita bili su upečatljivi rogovi na glavi. 
Splitska vampirica imala je kožni outfit ukrašen zakovicama i zlatnim lancima, obula je visoke platforme, a da upotpuni izdanje, odabrala je tamni make up i dugu, plavu kosu. Točka na i njenog outfita bili su upečatljivi rogovi na glavi. 
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Još neke kostima pogledajte u našoj galeriji.
Još neke kostima pogledajte u našoj galeriji.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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