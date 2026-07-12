FOTO Vampirica Olja stigla na Ultru: Kožnom kombinacijom, lancima i rogovima na glavi privlačila pozornost
Kostimi na drugom danu Ultra Europe festivala koji je održan sinoć u Splitu, ponovno su bili glavnom temom. Partijaneri su se isticali u dresovima, ali i posebnim kratkim izdanjima. Uz to imali smo priliku vidjeti i vile, a stigla je i jedna vampirica.
Splitska vampirica imala je kožni outfit ukrašen zakovicama i zlatnim lancima, obula je visoke platforme, a da upotpuni izdanje, odabrala je tamni make up i dugu, plavu kosu. Točka na i njenog outfita bili su upečatljivi rogovi na glavi.