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Dinamo se nikako ne uspijeva riješiti skupog promašaja: Odlazi na novu posudbu

Dinamo i Gorica sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.07.2026.
u 11:22

Problem s Marokancem je njegova ogromna plaća od 800 tisuća eura godišnje koje nije spreman odreći, a teško bi ju dobio u nekom drugom klubu s obzirom na neuvjerljive predstave na terenu

Sammy Mmaee stigao je u Dinamo u ljeto 2024. i trebao je biti veliko pojačanje maksimirskog kluba. Marokanski stoper dosad se pokazao samo kao vrlo skup problem kojeg plavi nikako ne uspijevaju riješiti. Još u prvoj sezoni, Nenad Bjelica ga je izbacio iz momčadi zbog problema s disciplinom. 

Prošlu je sezonu zato proveo na posudbi u azerbajdžanskom Qarabagu, a u Dinamu su se nadali kako bi ga mogli otkupiti, no to se nije dogodilo. Mmaee se zato ovog ljeta vratio u Dinamo, a plavi ga aktivno pokušavaju prodati. U tome nisu uspjeli, ali ospjeli su ga još jednom posuditi.

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- Samy Mmaee odlazi na posudbu u ciparski Pafos FC. Marokanski stoper, koji je plavi dres obukao u ljeto 2024. godine, sljedeću sezonu provest će na posudbi u ciparskom Pafos FC. Samy, želimo ti puno sreće i uspjeha u novom izazovu - objavio je Dinamo putem svojih službenih kanala.

Problem s Marokancem je njegova ogromna plaća od 800 tisuća eura godišnje koje nije spreman odreći, a teško bi ju dobio u nekom drugom klubu s obzirom na neuvjerljive predstave na terenu. Ugovor s Dinamom mu traje još dvije godine, a plavi se zasugurno nadaju kako će igrati dovoljno dobro na Cipru da ga uspiju prodati.
Ključne riječi
Pafos Samy Mmaee Dinamo

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