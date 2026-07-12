FOTO Kilometarske kolone prema Zagrebu, vozači stoje bez pomaka: 'Ljudi izlaze iz automobila i pješice odlaze do odmorišta'

Povratak s vikenda i pojačan promet na hrvatskim autocestama ponovno stvaraju velike gužve. Najteža situacija trenutačno je na autocesti A1 u smjeru Zagreba, gdje vozači javljaju da na pojedinim dionicama stoje bez ikakvog pomicanja.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba, na autocesti A1 na 156. kilometru, između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, stvorila se kolona duga oko tri kilometra. Promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, a iz HAK-a navode kako se kolona postupno smanjuje te pozivaju vozače na oprez i strpljenje.

No, prema riječima čitateljice koja se javila našoj redakciji, stanje na terenu izgleda još teže. 'Stojimo već petnaestak minuta bez ikakvog pomicanja. Većina ljudi izašla je iz automobila, a neki su čak pješice krenuli do odmorišta koje se nalazi pokraj nas. Otkako smo mi ovdje, hitne službe nisu prošle pa pretpostavljamo da je promet zaustavljen već neko vrijeme. Koliko možemo vidjeti ispred i iza nas, kolone su kilometarske', ispričala je.

HAK javlja i da je pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona duga oko tri kilometra, dok su pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone duge oko jednog kilometra. Pojačan promet bilježi se i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba.

Problema ima i na autocesti A3 Bregana – Lipovac. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko dva kilometra, dok je iz smjera čvora Zagreb zapad kolona oko jednog kilometra. Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama, računaju na dulje vrijeme putovanja te održavaju sigurnosni razmak i prate upute nadležnih službi.