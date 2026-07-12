Kako je moguće da se Hrvatskoj uključio senzor u lopti, a Engleskoj nije? Stiglo je novo objašnjenje

Kontroverzni pogodak Judea Bellinghama za 1:1 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva između Norveške i Engleske i dalje izaziva brojne rasprave. U drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena ispucavanje norveškog vratara Nylanda na snimkama je izgledalo kao da je pogodilo jedan od kabela zračne kamere iznad terena. Lopta je potom stigla do engleskih igrača, a nakon tri dodavanja Bellingham je zabio pogodak koji je preokrenuo tijek utakmice i usmjerio Englesku prema polufinalu.

Norvežani su odmah burno reagirali. Nyland je pokazivao prema nebu, Erling Haaland prosvjedovao je kod francuskog suca Clementa Turpina, a izbornik Stale Solbakken negodovao je uz aut-liniju. Ipak, VAR nije prekinuo igru niti je sporna situacija dodatno pregledavana.

Fifa se tijekom utakmice oglasila priopćenjem u kojem je navela da senzor u lopti nije zabilježio nikakav neuobičajen signal dok je lopta bila u zraku, zbog čega nije bilo dokaza da je došlo do kontakta s kabelom. Problem je što televizijske snimke sugeriraju drukčije jer se čini da je lopta naglo promijenila putanju. A kod utakmice Hrvatske i Portugala, vatrenima je poništen gol za produžetak jer je senzor zabilježio dodir lopte i Matanovićeve kose.

Kako je moguće da snimke i tehnologija daju različite odgovore? Objašnjenje bi se moglo kriti u načinu rada takozvane pametne lopte, piše Marca.

U službenoj lopti Adidas Trionda nalazi se inercijski senzor pokreta (IMU) koji 500 puta u sekundi registrira udarce, vibracije i promjene smjera. Svaki kontakt s loptom, bilo nogom, glavom ili nekim drugim predmetom, stvara karakterističan signal. Drugim riječima, senzor u lopti uvijek "osjeti" udarac.

No to je tek prvi korak. Prikupljeni podaci potom se putem radijskog signala šalju prema mreži antena postavljenih oko terena, koje ih prosljeđuju VAR sustavu. Dakle, postoje dva odvojena procesa: registracija kontakta i prijenos podataka. Upravo je u tom drugom koraku moglo doći do problema.

Stručnjaci smatraju da je najvjerojatnije objašnjenje takozvana "slijepa točka". Sustav zračne kamere sastoji se od metalnih kabela, tračnica, motora i drugih elemenata koji se nalaze visoko iznad terena. Takve metalne konstrukcije mogu stvarati smetnje ili refleksije radijskih signala koje koriste pametne lopte i VAR tehnologija.

Prema najraširenijoj teoriji, lopta je možda doista dotaknula kabel i senzor je taj kontakt registrirao, ali je podatak izgubljen tijekom prijenosa prema antenama zbog loše pokrivenosti signalom u tom dijelu stadiona. Drugim riječima, senzor je "osjetio" udarac, ali informacija nikada nije stigla do VAR-a.

Takav svojevrsni "mrtvi kut" ili prekid komunikacije između lopte i antena trenutačno se smatra najizglednijim objašnjenjem kontroverze koja je već dobila naziv "Cablegate" i koja bi mogla ostati jedna od najvećih polemika ovog Svjetskog prvenstva.