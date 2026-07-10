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NEUGODNO IZNENAĐENJE

Dominik Livaković ovim je potezom iznenadio sve u Turskoj: U klubu ne mogu vjerovati što je odlučio

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
10.07.2026.
u 20:47

Interes za njim pokazali su klubovi iz Engleske i Italije, kao i Dinamo koji se nada kako ga može zadržati. Ostanak na Maksimiru je i njegova želja, ali on i dalje nije sto posto siguran

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković definitivno je odlučio napustiti turski Fenerbahče i to čini se pod svaku cijenu. Livaković je još prije sezonu i pol izgubio mjesto startnog vratara Fenera te je pokušao sreću pronaći u Gironi, ali zapravo je igrati počeo povratkom u Dinamo prošle zime. Po isteku te posudbe, mora se vratiti u Fenerbahče.

To se prema saznanjima turskih medija ipak neće dogoditi. Livaković se trenutačno još uvijek nalazi na zasluženom odmoru nakon Svjetskog prvenstva nakon čega se trebao pridružiti momčadi na pripremama dok se njegov transfer ne riješi. To se neće dogoditi, tvrdi turski novinar Yagiz Sabuncuoglu. 

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Livaković se navodno odlučio ne pojaviti na pripremama kako bi požurio klub da ga pusti. Sabuncuoglu tvrdi kako više ne želi imati nikakve veze s istanbulskim klubom te samo čeka da ode. Njegova odluka nije dobro sjela navijačima Fenera koji smatraju kako bi se ipak trebao pridružiti momčadi prije nego što ode.

Interes za njim pokazali su klubovi iz Engleske i Italije, kao i Dinamo koji se nada kako ga može zadržati. Ostanak na Maksimiru je i njegova želja, ali on i dalje nije sto posto siguran. U svakom slučaju, njegov potez pokazuje se efikasnim iako kontroverznim. Fenerbahče bi uskoro trebao početi intenzivnije pregovarati s klubovima kako bi prodao hrvatskog vratara.

Livaković je u Fener stigao 2023. iz Dinama za sedam miliijuna eura.
Ključne riječi
Dinamo iznenađenje Fenerbahče Dominik Livaković

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