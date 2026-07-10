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Vatreni mijenja klub nakon Svjetskog prvenstva: Sukobio se s Nijemcima, nema prostora za pomirenje

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 16:38

Novi trener Monze je Ivan Jurić, hrvatski stručnjak koji voli agresivne i motorički moćne igrače kakav Jakić jest

Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić mogao bi napustiti njemačkog prvoligaša Augsburg ovog ljeta. Talijanski Tuttosport piše kako su igrač i klub u vrlo lošim odnosima i kako nema prostora za pomirenje. Jakić je zato službeno zatražio transfer iz kluba, a talijanski medij piše kako bi karijeru mogao nastaviti u Serie A.

Torino traži iskusnog zadnjeg veznog koji bi momčadi donio agresivnost i kvalitetu u oduzimanju lopte, a Jakić je igrač upravo rakvog profila. Na ruku im ide i što je kapetan momčadi Nikola Vlašić, Jakićev suigrač iz reprezentacije. Vlašić je svom reprezentativnom kolegi lijepo pričao o svom klubu te je Jakić sada vrlo zainteresiran za transfer.

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Osim Torina, interes za Jakića iskazali su i povratnik u Serie A Monza te Genoa. Novi trener Monze je Ivan Jurić, hrvatski stručnjak koji voli agresivne i motorički moćne igrače kakav Jakić jest. Ugovor s Augsburgom ima do ljeta 2028., a po Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura pa iznos za koji će otići ne bi trebao biti puno veći.

Jakić je član Augsburga od zime 2024. kada je stigao na posudbu iz Eintrachta, a šest mjeseci kasnije je transfer učinjen trajnim za pet milijuna eura. Za vatrene je do sada upisao 17 nastupa i zabio dva gola.
Ključne riječi
Torino hrvatska nogometna reprezentacija augsburg Kristijan Jakić

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