Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZANIMLJIVO

Norveška i britanska aviokompanija kladile se za četvrtfinale SP-a: Gubitnik morao napraviti nešto urnebesno

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Sam Navarro/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 21:15

Putem društvenih mreža obje su se kompanije dogovorile da će poražena strana morati privremeno koristiti logotip pobjednika utakmice te je Norwegian privremeno postao British Airways

Uoči četvrtfinalne utakmice na Svjetskom prvenstvu između nogometnih reprezentacija Engleske i Norveške zanimljivu su okladu obavile zrakoplovne tvrtke, British Airways s jedne strane te norveška niskotarifna kompanija Norwegian.

Putem društvenih mreža obje su se kompanije dogovorile da će poražena strana morati privremeno koristiti logotip pobjednika utakmice te je Norwegian privremeno postao British Airways.

U četvrtfinalnom ogledu u Miamiju Engleska je nakon produžetaka pobijedila Norvešku 2-1, a junak utakmice bio je dvostruki strijelac Jude Bellingham.

„Norveška je svoj put na Svjetskom prvenstvu završila, a mi se nadamo da će se Engleska doma vratiti s trofejom svjetskog prvaka“, poručila je norveška zrakoplovna tvrtka usput priznavši poraz od British Airwaysa te je najavila promotivne letove između Norveške i Engleske pod radnim nazivom Norwenglish.

Norveški izbornik ogorčen zbog ove sudačke odluke: 'Lopta je pala ravno s neba'
Ključne riječi
Norveška Engleska SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!