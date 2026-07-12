Norveška i britanska aviokompanija kladile se za četvrtfinale SP-a: Gubitnik morao napraviti nešto urnebesno

Uoči četvrtfinalne utakmice na Svjetskom prvenstvu između nogometnih reprezentacija Engleske i Norveške zanimljivu su okladu obavile zrakoplovne tvrtke, British Airways s jedne strane te norveška niskotarifna kompanija Norwegian.

Putem društvenih mreža obje su se kompanije dogovorile da će poražena strana morati privremeno koristiti logotip pobjednika utakmice te je Norwegian privremeno postao British Airways.

U četvrtfinalnom ogledu u Miamiju Engleska je nakon produžetaka pobijedila Norvešku 2-1, a junak utakmice bio je dvostruki strijelac Jude Bellingham.

„Norveška je svoj put na Svjetskom prvenstvu završila, a mi se nadamo da će se Engleska doma vratiti s trofejom svjetskog prvaka“, poručila je norveška zrakoplovna tvrtka usput priznavši poraz od British Airwaysa te je najavila promotivne letove između Norveške i Engleske pod radnim nazivom Norwenglish.