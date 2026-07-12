Autonomno oružje novo je nuklearno oružje. Zemlje koje ga posjeduju bit će zaštićene, rekao je ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji je uz zapovjednika Ukrajinskih bespilotnih snaga Roberta Brovdija "Mađara" najviše zaslužan za uspjeh ukrajinske kampanje zračnih udara u rusku pozadinu koja je stvorila iznimno velike probleme ruskoj logistici. Mađar je definitivno trenutačno najiskusniji i najbolji vojni zapovjednik bespilotnih letjelica na svijetu, no upravo Mihajlo Fedorov omogućio mu je da njegove jedinice dobiju sve što su tražile. Jer Fedorovo životno zaleđe jasno upućuje na razumijevanje tehnologije novog modernog načina ratovanja.