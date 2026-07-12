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AUTONOMNO ORUŽJE

'Ministar dronova' mijenja pravila ratovanja: Silicijsku dolinu doveo je na bojište, a Rusiji sprema rojeve smrti

Autor
Danijel Prerad
12.07.2026.
u 16:42

Silicijsku dolinu doveo je na bojište, a Rusiji sprema rojeve smrti Mihajlo Fedorov stigao je na čelo ukrajinske vojske iz svijeta digitalnog marketinga i postao arhitekt kampanje koja guši rusku logistiku i zadaje velike probleme Putinu

Autonomno oružje novo je nuklearno oružje. Zemlje koje ga posjeduju bit će zaštićene, rekao je ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji je uz zapovjednika Ukrajinskih bespilotnih snaga Roberta Brovdija "Mađara" najviše zaslužan za uspjeh ukrajinske kampanje zračnih udara u rusku pozadinu koja je stvorila iznimno velike probleme ruskoj logistici. Mađar je definitivno trenutačno najiskusniji i najbolji vojni zapovjednik bespilotnih letjelica na svijetu, no upravo Mihajlo Fedorov omogućio mu je da njegove jedinice dobiju sve što su tražile. Jer Fedorovo životno zaleđe jasno upućuje na razumijevanje tehnologije novog modernog načina ratovanja.

Ključne riječi
roboti ratovanje Rusija Volodimir Zelenski rat u Ukrajini dronovi

Komentara 8

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DA
DavorBillege
17:08 12.07.2026.

A kako tek cvile kad im geraniji zazuje? Da su pametni spremali bi oni sebi radije eure u kofere da klisnu ko i svaka iole pametna junta

JA
Jasamlutalica
16:45 12.07.2026.

Iza svega stoji CIA i mračne sile. Kakav fedeor kakav mađar.

NA
NANO
17:35 12.07.2026.

Fantastična inovacija bi bila kada bi netko izmislio neki sistem da se svaka raketa, dron, metak itd vrati onome tko ga ispali, svi ratovi svijeta bi bili za par dana završeni.

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