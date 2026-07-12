Tuchel o kontroverznom pogotku Engleske: 'Znamo što je bilo na Hrvatska - Portugal'

Engleska nogometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Norveškom od 2:1 u četvrtfinalu. Dvostruki strijelac za tri lava bio je Jude Bellingham, dok je Norveška povela sjajnim golom Andreasa Schjelderupa u 37. minuti.

Utakmicu su obilježile i dvije sumnjive situacije. Prva je izjednačujući pogodak Engleske kada se činilo kako je lopta pogodila kabel od kamere pa je i igra trebala biti prekinuta. Druga je pogodak Norveške za 2:1 na početku drugog dijela zbog prekršaja u napadu. Izbornika Engleske Thomasa Tuchela nakon utakmice pitali su o prvom pogotku njegove reprezentacije.

A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Postoji čip u lopti koji može registrirati je li bilo dodira s kosom, kao što znamo s utakmice Hrvatska - Portugal. Tako da bi moralo biti registrirano i ovo. Ja nisam vidio nikakav dodir - rekao je o kontaktu lopte s kablom.

Podsjetimo, Hrbvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što je signalizirano zaleđe zbog kontakta kose Igora Matanovića s loptom prije pogotka Joška Gvardiola.