Legendarni Paolo Maldini ima novi posao, evo što će raditi

Legendarni branič Milana i talijanske nogometne reprezentacije Paolo Maldini (58) imenovan je tehničkim direktorom Talijanskog nogometnog saveza (FIGC).

Kao tehnički direktor Maldini će preuzeti i ulogu predsjednika Kluba Italija, odnosno bit će zadužen za sve nacionalne selekcije svih dobnih kategorija, kako muških tako i ženskih, a savjetnik će mu biti bivši suigrač Leonardo. U toj ulozi Maldini će imati veliku kontrolu pri svim važnim odlukama.

Novo vodstvo FIGC-a na čelu s predsjednikom Giovannijem Malagom odlučilo se na izum nove dužnosti nakon što se četverostruki svjetski prvaci nisu plaisrali na zadnja tri svjetska prvenstva (Rusija 2018, Katar 2022, Sjeverna Amerika 2026).

Prvi veliki Maldinijev zadatak bit će prnalaženje novog izbornika jer je još jedan njegov bivši suigrač Gennaro Gattuso napustio tu dužnost nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za SP. Kao glavni kandidat slovi Antonio Conte, koji je već vodio "azzurre" od 2014. do 2016., a po završetku prošle sezone je napustio klupu Napolija.

Kao igrač, Mladini je čitavu karijeru proveo u Milanu za koji je igrao od 1985. do 2009. godine i upisao 802 nastupa osvojivši sedam naslova prvaka Italije te pet naslova europskog prvaka. Za reprezentaciju je upisao 126 nastupa i sedam golova te je osvojio drugo mjesto na SP 1994. te na EURU 2000.