U reprezentaciji Jugoslavije su ga ignorirali, bio je preveliki Hrvat i ta činjenica smetala je mnogima

Dražan Jerković, Zagrepčanin rođen u Dalmaciji (Šibenik, 6. kolovoza 1936.) i jedinac dalmatinskih roditelja (otac s Hvara, a majka iz Šibenika) ostat će zauvijek zlatnim slovima upisan u povijest Svjetskih prvenstava. Godine 1962. tadašnji vođa napada Dinama, u svome jedinom igračkom sudjelovanju na prvenstvu svijeta, a koje je tada bilo održano u Čileu, u majici reprezentacije Jugoslavije – bio je najbolji napadač Mundijala. Odnosno, podijelio je tu titulu s još četvoricom igrača.

– Podsjećanje na Mundial u Čileu izazove u meni gorčinu. Jer zabio sam četiri pogotka, a mogao sam najmanje još i pet. Niz prigoda, ni u kojem slučaju, najjednostavnije rečeno, nisam smio zapucati. I to kad mi je daleko lakše bilo pogoditi mrežu, nego je promašiti! No eto, ja sam olako zakockao dar s neba, koji mi je bio ponuđen na zlatnome pladnju. Eh, da sam zabio još samo jedan jedini gol... Onda bi, prijatelju moj, na kraju, sve izgledalo raskošnije. I naslov prvoga strijelca bi neusporedivo ljepše zvučao. A ovako je ispalo nedorečeno i blijedo. Tako se bar meni čini... – rekao je Dražan legendarnom novinaru Peri Zlataru.

Brutalni nasrtaji Sovjeta

Tada su, pokraj Jerkovića, trofej zaslužila još četvorica igrača: Albert iz Mađarske, Ivanov iz Sovjetskog Saveza, te Vava i Garrincha iz Brazila, i prije i poslije toga, sve do SAD '94. (kada su naslov podijelili Bugarin Hristo Stoičkov i Rus Saljenko – dakle u trinaest navrata, uvijek je samo jedan jedini as bio okrunjen za kralja među topnicima).

Počelo je to Svjetsko prvenstvo za Jugoslaviju i Jerkovića neslavno: Sovjetski Savez - Jugoslavija 2:0. Dražan Jerković je kazao kako je iznimno pristrani njemački sudac darovao pobjedu "zbornoj komandi":

- Vidio sam iz blizine, a bome i na sebi osjetio, kako su surovi sovjetski braniči kosili u svome kaznenom prostoru. Svuda na svijetu, čak i onda kad se još dopuštala daleko oštrija igra za prekršaje, svaki bi normalan sudac, bez dvojbe, fućkao jedanaesterac. Samo je taj Nijemac ostajao ledeno nijem. Pogotovo kad sam kasnije na televiziji pogledao usporene scene njihovih brutalnih nasrtaja, bio sam stopostotno uvjeren kako smo bili pokradeni - govorio je Jerković.

Zato je sljedeći sraz, Urugvaj - Jugoslavija, po svim realnim papirnatim prognozama, trebao dati drugoga takmaca iz skupine koji će se, uz SSSR, probiti u završnicu Mundijala. Nije počelo dobro kad su Urugvajci poveli s 1:0. I kad su novinari polako počeli pripremati svoje kronike o neslavnome kraju Plavih, vrtoglavi preokret. Josip Skoblar i Milan Galić mijenjaju u 2:1 za Jugoslaviju. A zatim 3:1 i prvi Dražanov pogodak koji je za jednoga nesretnika doslovce bio -ubitačan! Jer slušajući prijenos temperamentnoga radijskog reportera, dječak konobar u hotelu u kojemu su odsjeli Urugvajci, i koji se bio toliko zbližio sa svojim gostima da je vatreno drukao za njih, umro je od uzbuđenja!

- Smiješno je i morbidno raspredati o nekoj mojoj krivnji, ali bilo mi je strahovito mučno i teško kad sam čuo o udesu jadnoga dječaka kojega nisam upoznao - ispričao je godinama kasnije Jerković u intervjuu Peri Zlataru.

Taj bih susret zaboravio

Iako se sada lakše disalo - posao još nije bio završen. Slijedili su Kolumbijci koji su iskovali najveću senzaciju u prednatjecanju. Protiv Sovjetskoga Saveza koji je protiv njih poveo čak 4:1, momci iz zemlje najbolje kave na svijetu pokvarili su im račune kad su poravnali na 4:4.

Ipak, Jugoslavija - Kolumbija 5:0. Strijelci: Jerković i Galić po 2, Melić 1. Put za četvrtfinale je otvoren. Ali pred Jerkovićem i Jugoslavijom je stajala najneugodnija zapreka koju su mogli zamisliti, Zapadna Njemačka. Trpke uspomene s prošla dva svjetska prvenstva bile su svježe. U Ženevi, u Švicarskoj 1954., u četvrtfinalu - 2:0 za Zapadnu Njemačku, iako je po prigodama trebalo biti 8:1 za Jugoslaviju. Tada je Ivica Horvat zabio autogol nesretno prebacivši svojega vratara Vladimira Bearu, a nakon samo jednoga jedinog pravog udarca Nijemci su potkraj utakmice preko Helmuta Rahna postavili konačni omjer. I četiri godine, zatim, u Švedskoj 1958., Malmöu, ponovo pobjeda Zapadne Njemačke (1:0), ponovo u četvrtfinalu i ovaj put ponovo Helmut Rahn kao njihov jedini strijelac. Na kladionicama izgledi Zapadne Njemačke iskazane su sa 70:30. Nijemci već samouvjereno predviđaju kako su im i u trećem uzastopnom nadmetanju s Jugoslavijom vrata do polufinala široko otvorena. Pogodak Riječanina Petra Radakovića s nekih 25 metara, kad je donio pobjedu od 1:0, tada su opjevali i narodni pjevači.

Čehoslovačka-SFR Jugoslavija, polufinale dviju kasnije raspalih državnih tvorevina, u čileanskoj rivijerskoj ljepotici Vina del Mar.

- Kad bih mogao, taj bih susret najradije zaboravio. U finale smo trebali uletjeti kao brzi vlak. No unatoč malom milijunu najidealnijih prigoda za pogotke, za naslov prvaka svijeta s Brazilom igrali su oni, a ne mi, kao što bi bilo po pravdi koje toga poslijepodneva zasigurno nije bilo! - sjetno se sjeća Dražan i kaže kako su Čehoslovaci poveli 1:0, a on, svojim četvrtim (i na žalost: posljednjim) pogotkom na Mundialu poravnao:

- Tada smo ih morali pregaziti, smlaviti, potući ih do nogu! Da smo Milan Galić i ja pogodili tek mali dio iz najsigurnijih, najzrelijih i najizglednijih prigoda iz pozicija iz kojih bi bez po muke zabio i najnespretniji srednjoškolski napadač, da je njihov vratar Šrojf imao samo mrvicu manje sreće nego tada, kad je odigrao svoju utakmicu karijere, povijest nogometa bila bi drukčija i, rekao bih, pravednije napisana. Izgubili smo 1:3. Kod 1:2, kad smo bili sigurni da ćemo stići i prestići Čehoslovačku i dovesti stvari na pravo mjesto, protiv nas je dosuđen posve nepotrebno skrivljeni jedanaesterac. I našim je iluzijama došao kraj. Ne želim sada reći da bismo pobijedili Brazilce u finalu, ali stoji da su se oni neizmjerno radovali kad su čuli da će se, umjesto s nama, kako su očekivali, sučeliti s Čehoslovačkom.

U borbi za treće mjesto: Čile - Jugoslavija 1:0, iz pogotka domaćih u 90, minuti, kad su i gledatelji i suci i nogometaši već bili pripravni na nastavke od dva puta po petnaest minuta.

- I tada sam se, protiv Čilea mogao upisati u strijelce. Vrag će znati: kako nisam! - govorio je Dražan Jerković, pa nastavio:

- Koliko god smo mi, a napose ja, u Čileu bili nesretni kao sportaši, toliko nam je sreća potom na povratku životno uzvratila. Najkraće rečeno: poljubila nas je i čvrsto zagrlila. Da nije, nikad se više ne bismo vidjeli... uzdahnuo je i nastavio:

- 0 čemu se radi? Let nam je bio rezerviran trećega dana poslije završenoga prvenstva, a u svakome od nas tinjalo je nezadovoljstvo zbog profućkane neponovljive prigode. Umjesto finalisti - na kraju smo bili tek četvrti! Najgore što se zamisliti może, na zaveslaj, udar ruke, za prsa od triju medalja! Tijekom tumaranja Santiagom, dan nakon finala, nije bilo nogometaša koji nije pitao ljude iz vodstva: može li se pronaći koji raniji zrakoplov? Zaludu: znali smo da su svi letovi za Europu odavno prekrcani. A nas je bilo tridesetak. S novinarima i više. Doktor Aleksandar Obradović, glasoviti tehnički direktor Crvene zvezde, koji je s reprezentacijom krenuo kao liječnik, idućega jutra se negdje izgubio. Ali dva sata potom kaubojski zajapureno i kao bez duše, banuo u hotel:

- Spremajte se! Autobus za aerodrom polazi za pola sata!" - zavikao je.

- Razumjeli smo ga. Bila je to za sve nas, umorne, psihički iznurene i razočarane, vijest dana. Najviše što smo od svega željeli - bilo je: što prije doma! Začas smo, navrat-nanos, spremili kofere i torbe. Kao nekim čudom, iz obližnjeg kina, usred prikazivanja nekoga westerna, izvučeni su Željko Matuš, Vlatko Marković i Muhamed Mujić. Srećom da su nekome rekli kamo će - pričao je Jerković.

Snalažljivi doktor Obradović

A onda prešao na najdramatičniji dio svoje priče.

- U zrakoplov smo, što se ono kaže, uletjeli sekundu prije dvanaest. U Pariz smo doletjeli dan ranije no što je bilo predviđeno. I netom pošto smo stigli kućama, s televizije i radija smo čuli, a u novinama pročitali, da se zrakoplov Boeing 707, onaj koji nas je dovezao u Čile i koji nas je, po redu letenja, trebao i vratiti iz Santiaga u Pariz, srušio iz nepoznatih razloga! Nitko od putnika nije preživio. Naša otkazana mjesta, ustupljena su nama neznanim putnicima koji su se sigurno razveselili što su bili pomaknuti s liste čekanja, i što će ipak, zahvaljujući sreći, stići u Pariz. Ali ta im je sreća negdje iznad oceana kobno okrenula leda. Zgrozio sam se i naježeno pomislio: A da nije bilo snalažljivoga doktora Obradovića? Podigne mi se tlak kad pomislim o tome... Do tada sam obožavao letjeti. Poslije toga sam, kad god bih mogao, izbjegavao ući u zrakoplov.

Dražan Jerković odigrao je dvadeset jednu utakmicu za reprezentaciju bivše države. Vrlo malo, podcjenjivački mizerno, zato što je po vrijednosti zavrijedio još barem dvaput toliko "kapica". Mnogi će reći da je Dražan često bio zaobilažen na popisima i zato jer je često naglašavao svoje hrvatstvo. A bilo je to vrijeme u kojima je ta činjenica mnogima smetala.