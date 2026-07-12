Sinnerova dinastija se nastavlja, Talijan u epskom finalu slomio Zvereva i obranio Wimbledon

Kad je posljednji forhend sjeo duboko u polje Alexandera Zvereva, izvan dosega ispružene ruke njemačkog tenisača, Jannik Sinner se srušio na leđa. London, All England Club, Centralni teren. Mjesto na kojem su se ispisivale legende svjedočilo je još jednom trenutku za povijest. Talijan se na trenutak sklupčao na travi koju je upravo pokorio, glave pognute u mješavini iscrpljenosti i ekstaze, a zatim se uspravio i raširio ruke prema nebu, upijajući ovacije 15.000 ljudi. Njegova riđa kosa sjajila je pod londonskim suncem dok je slavio obranu naslova, drugu uzastopnu titulu na Wimbledonu i ukupno petu Grand Slam krunu u karijeri. Pobjedom od 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 nakon tri sata i 46 minuta brutalne borbe, Sinner je potvrdio status nedodirljivog vladara muškog tenisa i uskratio Zverevu san o osvajanju Roland Garrosa i Wimbledona u istoj sezoni.

Finale je od početka bilo predodređeno da bude sraz titana. S jedne strane mreže stajao je Sinner, svjetski broj jedan, branitelj naslova i igrač koji je, izuzev šokantnog poraza na pariškoj zemlji, djelovao nepobjedivo. Odsustvo Carlosa Alcaraza s turnira samo je pojačalo dojam da je ovo njegov trofej za osvojitii. S druge strane bio je Zverev, gorostas iz Hamburga, svježe okrunjeni pobjednik Roland Garrosa koji je napokon probio mentalnu barijeru na najvećim turnirima. Tražio je potvrdu da pariški trijumf nije bio slučajan, već početak nove ere u kojoj i on pripada samom vrhu. Povijest njihovih dvoboja, međutim, bila je neumoljiva. Sinner je u finale ušao s nizom od devet uzastopnih pobjeda protiv Nijemca, a u posljednjih šest susreta nije mu prepustio niti jedan set.

Prva dva seta bila su ogledalo te napetosti, gotovo savršena demonstracija moći servisa u modernom tenisu. Niti jedan igrač nije uspijevao stvoriti značajniju prednost, a break lopte bile su rijetkost poput kiše tijekom turnira. Svaki gem bio je borba, svaka izmjena test živaca. Prvi set otišao je na stranu Zvereva nakon drame u 13 igri. Tie-break je bio napet, a Nijemac ga je osvojio s 9:7, iskoristivši trenutak dekoncentracije Talijana. Publika je osjetila da bi mogla svjedočiti iznenađenju. No, Sinnerova mentalna snaga, kaljena u bezbrojnim bitkama, nije dopustila da ga to poljulja. Drugi set bio je preslika prvog, s istim ishodom - tie-breakom. Ali ovoga puta, Sinner je bio taj koji je diktirao ritam. Odigrao je gotovo savršeno, dominantno ga osvojio sa 7:2 i vratio meč na početak nakon više od dva sata igre.

Prijelomni trenutak, onaj koji je usmjerio tijek finala, dogodio se nakon gotovo tri sata igre, u osmom gemu trećeg seta. Do tada, meč nije vidio niti jedan jedini break servisa. A onda, pri rezultatu 4:3 za Sinnera, Zverev je pokazao prve znakove pucanja. Nekoliko neforsiranih pogrešaka, uključujući i jedan forhend koji je otišao daleko izvan terena, poklonili su Sinneru prvu priliku za oduzimanje servisa. Talijan ju je objeručke prihvatio. Zverev je u frustraciji bacio reket, svjestan da je jeftino prodao gem koji ga je mogao koštati meča. Sinner je mirno odservirao za 6:3 i po prvi put poveo u setovima. Od tog trenutka, kontrola je u potpunosti bila u njegovim rukama. Zverev se borio, pokušavao je animirati publiku koja je gromoglasno stala na njegovu stranu, no Sinner je djelovao poput stroja, hladan i proračunat. Novi break u četvrtom setu, pri rezultatu 4:3, bio je kraj za Zvereva.

Što Jannika Sinnera čini toliko posebnim, pitali su se mnogi na tribinama Centralnog terena. Odgovor je stigao u samoj završnici. Pri rezultatu 30-30 u gemu u kojem je servirao za pobjedu, Zverev je osvojio sjajan poen i zaradio priliku za povratak. Gestikulirao je prema publici, tražeći podršku, i dobio ju je. Urlik s tribina davao mu je nadu. No, ono što je uslijedilo bila je demonstracija Sinnerove genijalnosti. U izmjeni koja je trajala 23 udarca, nakon gotovo četiri sata iscrpljujućeg tenisa, pokazao je nevjerojatnu brzinu, vještinu i viziju. Ne samo da je neutralizirao Zverevljev napad, već je preuzeo inicijativu i osvojio poen, osiguravši si meč loptu. Bio je to udarac od kojeg se Zverev nije mogao oporaviti. Već u idućem poenu, Sinner je ispalio pobjednički forhend i proslavio svoju stotu pobjedu na Grand Slam turnirima. Zanimljivo, Sinner nikada u karijeri nije dobio meč koji je trajao duže od tri sata i 48 minuta. Ovo finale završio je s dvije minute rezerve.

Jannik Sinner nije skrivao emocije nakon što je drugi put zaredom osvojio Wimbledon.

– Ovo je nevjerojatan osjećaj. Wimbledon je najposebniji turnir na svijetu i osvojiti ga drugi put zaredom ostvarenje je sna. Kao dijete sanjao sam da ću jednog dana igrati na ovom terenu, a kamoli podići trofej. Zato je ovaj trenutak za mene zaista poseban – rekao je Sinner nakon finala.

Talijan je posebno pohvalio svog suparnika Alexandera Zvereva, koji ga je u finalu natjerao na maksimalan napor.

– Alexander je odigrao sjajan meč i prisilio me da dam svoj maksimum. Nakon izgubljenog prvog seta znao sam da ne smijem paničariti. Ostao sam miran, vjerovao svojoj igri i pokušavao razmišljati samo o svakom sljedećem poenu. Mislim da je upravo to na kraju napravilo razliku – istaknuo je Sinner.

Velike zasluge za uspjeh pripisao je svom stručnom stožeru, naglasivši da trofej nije rezultat samo njegova rada.

– Bez svog tima ne bih bio ovdje. Oni svakodnevno ulažu ogroman trud kako bih bio spreman za ovakve izazove. Ovaj trofej pripada svima nama jer je iza njega mnogo rada, odricanja i zajedničkog vjerovanja u ono što radimo – poručio je 24-godišnji Talijan.

Iako je već osvojio pet Grand Slam naslova i učvrstio se na vrhu ATP ljestvice, Sinner smatra da još uvijek ima prostora za napredak.

– Još sam mlad i osjećam da mogu postati još bolji igrač. Ovakve pobjede daju vam samopouzdanje, ali i dodatnu motivaciju da nastavite naporno raditi. Ne želim stati na ovome – zaključio je Sinner, koji je obranom naslova još jednom potvrdio da je trenutačno najbolji tenisač svijeta.

Za Alexandera Zvereva, ovo finale predstavlja i uspjeh i propuštenu priliku. Ulazak u finale Wimbledona, turnira na kojem nikada ranije nije prošao četvrto kolo i koji se smatrao njegovom najslabijom podlogom, ogroman je korak naprijed. Ovo je bio njihov 15. međusobni dvoboj i deseta uzastopna Sinnerova pobjeda. Psihološka prednost koju Talijan ima nad njim je očigledna i nešto na čemu će njemački tenisač morati raditi ako se želi ravnopravno boriti za najveće titule.

S pet Grand Slamova u 24. godini, postavlja se pitanje gdje su Sinnerove granice. Njegova smirenost, radna etika i nevjerojatna vještina sugeriraju da bi njegova vladavina mogla potrajati. Dok je primao pobjednički pehar i novčanu nagradu od 3,6 milijuna funti, svijet tenisa je znao - Sinnerova era je u punom jeku, a kralj trave ne namjerava tako skoro predati svoju krunu. Sinner je tako obranio naslov pobjednik u All England Clubu postavši deseti tenisač u Open Eri kojem je to uspjelo. Prije njega wimbledonsku titulu su obranili Rod Laver, John Newcombe, Bjorn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Đoković i Carlos Alcaraz. Rekorderi su Borg i Federer sa po pet uzastopnih titula u Wimbledonu.

Kineskinja Guo Hanyu i Francuskinja Kristina Mladenovic pobjednice su Wimbledona u konkurenciji ženski parova. Kinesko-francuski par pobijedio je Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Brazilku Luisu Stefani u finalu sa 6:3, 7:5. Za Guo je ovo prvi Grand Slam u karijeri, dok je Mladenovic sedmi put slavila u konkurenciji parova. Prethodno je četiri Grand Slama osvojila s Mađaricom Timeom Babos, a dva sa sunarodnjakinjom Caroline Garciom. Za Kanađanku Dabrowski Wimbledon ostaje uklet, jer je već treći put izgubila u finalu, dok je za Stefani ovo bilo prvo finale u ženskim parovima, a ima i naslov u mješovitim parovima na Australian Openu 2023.