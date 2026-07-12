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VRAĆA SE U EUROPU

Slavni europski klub u lovu na Brozovića, a on ih šokirao odgovorom koliku želi godišnju plaću

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Najmah
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.07.2026.
u 19:15

Sada traži novog poslodavca, a među zainteresiranima je grčki velikan Olympiacos kojeg je malo ohladio svojim zahtjevima za plaću

Hrvatski veznjak Marcelo Brozović napustio je Al Nassr nakon tri godine u Saudijskoj Arabiji kao slobodan igrač, gdje je kroz ugovor i bonuse zaradio oko 100 milijuna dolara. Sada traži novog poslodavca, a među zainteresiranima je grčki velikan Olympiacos kojeg je malo ohladio svojim zahtjevima za plaću.

Grčki klub želi dovesti legendarnog vatrenog, ali početni zahtjevi zasad su visoki. Brozović je za dvogodišnji ugovor tražio sedam milijuna eura, odnosno 3,5 milijuna eura po sezoni. Time bi postao najplaćeniji igrač Olympiacosa, ispred Ayoub El Kaabija, koji trenutačno zarađuje 2,7 milijuna eura godišnje.

Olympiacos nije prihvatio Brozovićev početni zahtjev, ali ne odustaje od dovođenja našeg maratonca u sredini terena. Grčki klub trebao bi poslati novu ponudu, bližu sadašnjem platnom vrhu prve momčadi.

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Ključne riječi
Al Nassr Vatreni Olympiakos Marcelo Brozović

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